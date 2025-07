TRANSDOLOMITES * “PROGETTO ROSENGARTEN BUS“: «PER RIVOLUZIONARE LA MOBILITÀ PUBBLICA, TRA BOLZANO E VAL DI FASSA»

14.50 - giovedì 17 luglio 2025

L’Associazione Transdolomites nell’ambito delle iniziative di sostegno alla mobilità pubblica ha deciso di cofinanziare un progetto di comunicazione che ha come obiettivo quello di individuare delle linee guida che facilitino la comunicazione e accessibilità al servizio di mobilità pubblica. L’azione nasce dalla consapevolezza che la comunicazione dei servizi di mobilità pubblica ancora oggi rappresenta il tallone di Achille dell’offerta di mobilità pubblica e nell’interesse dello stesso è esplorare a 360 gradi buone pratiche di comunicazione.

Allo studio teorico in corso, desideriamo affiancare un progetto concreto di comunicazione rivolto a residenti e turisti pur nella consapevolezza che la maggiore attenzione verrà riscontrata nei turisti che sempre più fanno uso dei mezzi pubblici e allo stesso tempo attenti alle iniziative sul territorio. A ciò si affianca la consapevolezza del ruolo sempre più strategico del servizio mobilità pubblica come pilastro del settore del turismo e la mobilità dei residenti con obiettivo contenere l’utilizzo dell’auto privata.

Chi è Transdolomites?

E’ una associazione no profit che dal 2006 è impegnata nella sensibilizzazione delle tematiche legate alla mobilità e turismo sostenibile, promozione e cofinanziamento di studi nell’ambito della mobilità pubblica gomma e ferro.

Per quanto riguarda il trasporto persone su ferrovia, dal 2009 si è impegnata economicamente nella promozione degli studi tecnico-economici per il progetto della nuova ferrovia Trento-Penia di Canazei al quale RFI è impegnata nello studio di fattibilità. Da anni promuove convegni alpini con Svizzera e Austria a sostegno dei progetti di collegamento transfrontalieri tra gli Stati citati verso alta Lombardia, Alto Adige, Trentino.

Si è fatta promotrice dell’idea del Rosengarten Bus oggi ai blocchi di partenza.

L’idea di progetto in sintesi:

Il soggetto è la linea 180 di collegamento tra Bolzano, Val d’Ega, Passo Carezza, San Giovanni di Fassa (TN). Il metodo è quello di promuovere un approccio di intermodalità tra servizi di mobilità: treno per la raggiungibilità di Bolzano, la 180 per il percorso Bolzano-Val d’Ega-Centro Fassa e impianti a fune per la mobilità verso le quote alte. A valle si trovano alcune delle partenze degli impianti di risalita e nelle prossimità abbiamo le fermate della 180.

Va poi considerato che in Val d’Ega ( località Ponte Nova) troviamo la stazione di interscambio con le linee che proseguono verso Collepietra, Obereggen, Nova Ponente, mentre nelle vicinanze di Passo Carezza abbiamo l’intercambio per Passo Nigra.

Il percorso sul quale si sviluppa il servizio della 180 è un tracciato strategico di accesso al cuore delle Dolomiti e storicamente da secoli collega Bolzano con la Val di Fassa. Ai tempi veniva percorso a piedi, poi la costruzione della strada della Val d’Ega, l’attivazione dei servizi con la storica società SAD hanno accorciato le distanze e favorito lo sviluppo dell’avventura del turismo oltre che facilitare la mobilità dei residenti. Dal 2021 il sevizio è gestito da KSM , Consorzio Autotrasportatori dell’Alto Adige in collaborazione con il Consorzio trentino.

Al progressivo potenziamento dell’offerta delle corse tra Bolzano e San Giovanni di Fassa che nell’estate 2024 e anche 2025 nelle ore centrali della mattina e del pomeriggio sono cadenzate ai 30 muniti, si accompagna un utilizzo crescente del servizio da parte dei viaggiatori. Queste considerazioni ci ha stimolati nel proporre il progetto Rosengarten Bus.

Ed a proposito di utilizzo della 180, nel 2025 già nella seconda metà del mese di giugno negli orari di punta detta linea è risultata essere satura piena al 99%. Situazione che in maniera ancora più massiccia si presenta nei successivi mesi dl luglio, agosto, settembre quando i pullman partono da Vigo già pieni e giunti a Nova Levante non si trova spazio per salire. Da qui l’urgenza di pensare in tempi stretti ad un cadenzamento ai 15 minuti. Tendenza che merita di essere monitorata comunque nel corso dei 12 mesi dell’anno per il progressivo affacciarsi sui nostri territori dei turisti che provengono dall’Oriente i quali non si muovono con l’auto privata.

Il senso del Rosengarten Bus parte dall’obiettivo di promuovere il modello di mobilità senza auto con un ingrediente in più; Caratterizzare il viaggio con il mezzo pubblico con il valore aggiunto che consista nel promuovere la conoscenza del territorio che si sta attraversando, essere da stimolo per altri progetti analoghi per altre linee di mobilità pubblica. Questo progetto vuole essere anche strumento costruttivo per ambire al potenziamento del servizio della 180 non fine a sé stesso ma sempre più coordinato con l’offerta di treni che da Nord e da Sud raggiungono la stazione FS di Bolzano.

Sempre parlando di cultura si tratta di un progetto multilingue che ospita la comunicazione anche in lingua ladina.

A proposito di ladino L’Union Di Ladins de Fascia il 21 febbraio 2025 aveva inviato una lettera all’attenzione del Dott. Andrè Comploj Direttore del Dipartimento Istruzione e Cultura Ladina ed a Carlo Suani Segretario del Vice Presidente del Consiglio Regionale Daniel Alfreider.

In essa veniva comunicato che a seguito dell’incontro avuto con Giulio Florian, Sindaco di San Giovanni di Fassa, era stata effettuata la ricerca della toponomastica storica sul tratto Passo Carezza-Jouf de Ciareja – San Giovanni-Sen Jan per rinominare in lingua ladina le fermate della 180 sul tratto citato.

Obiettivi del Rosengarten Bus

Il viaggio non sia un puro trasferimento ma, anche emozione e momento di promozione culturale attraverso la comunicazione del territorio nel quale si viaggia. Rendere più “curioso” l’utilizzare il mezzo pubblico, promuovere il multilinguismo nell’ambito della comunicazione (italiano, tedesco, ladino, inglese). Con la gestione sostenibile della mobilità essere coerenti nella gestione dei territori che ospitano siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità. Il Rosengarten-Catinaccio-Ciadenac’ è un sito UNESCO. Il progetto non altera la natura del servizio della 180 che manterrà il suo percorso e orario.

I partner:

• Museo delle Scienze di Bolzano

• Muse di Trento e Museo geologico delle Dolomiti di Predazzo

• Istitut Cultural Majon di Fascegn di Sèn Jan di Fassa

• APT Val di Fassa

• Val d’Ega Turismo

• Patrocinio di Consorzio dei Comuni Bim Adige Trento

• Consorzio Elettrico di Sèn Jan di Fassa

Le azioni di comunicazione.

– Il logo

– Comunicazione cartacea tramite locandine a affiggere negli spazi pubblici lungo il percorso della 180

– Portale https://www.rosengartenbus.eu/ .

Accedendo al portale inizia il viaggio conoscitivo nelle aree tematiche geografiche dedicate : Bolzano, Val d’Ega, Carezza, Sèn Jan, Predazzo Val di Fiemme

Qui entrano in gioco i contributi culturali, che ogni partner ha trasferito al progetto; natura, geologia, storia, eventi, foto, filmati che fanno di questo viaggio una enciclopedia multi tematica

Sviluppi auspicati:

– Diffusione della comunicazione cartacea anche alle fermate della 180 e comunicazione capillare online dei contenuti del progetto; Uffici Turistici, Istituzioni pubbliche, strutture alberghiere, i partner del progetto.

– Produzione di un documentario di viaggio che possa essere autorizzato alla sua diffusione nei monitor presenti sui mezzi della 180

– Avviare un progetto di riqualificazione delle fermate che preveda elaborazione grafica di orari di viaggio di più comoda letture, mappa dei paesi con evidenziate le fermate dei servizi di tpl, mappa regionale delle linee ferroviarie e qr code per accedere alla consultazione degli orari in modo che anche nelle valli sia capillare la comunicazione dei servizi ferroviari. Puntiamo ad un modello comunicativo vicino al modello svizzero.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites