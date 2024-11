TRANSDOLOMITES * MOBILITÀ: GIRARDI, «SERATA DEDICATA ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO (BBT), CAVALESE (TN) 6-11 ORE 20.30»

08.42 - lunedì 4 novembre 2024

Cavalese (Tn), 6 novembre 2024 ore 20,30 serata pubblica dedicata alla Galleria di Base del Brennero.

Le visite che nel corso di questi anni Transdolomites ha promosso per visitare il Cantiere di Mules nel quale si lavora allo scavo della Galleria di Base della Ferrovia del Brennero hanno puntualmente raccolto un buon numero di adesioni e pareri molto positivi per l’esperienza vissuta.

A mano a mano che i cantieri all’interno delle gallerie procedevano nella loro realizzazione, le regolamenti di sicurezza per accedervi diventano più stringenti e di conseguenza per motivi di limiti di età, idoneità fisica, costringeva a selezionare le richieste di adesione alle visite. Da qui l’idea di portare l’esperienza della nuova galleria ferroviaria nelle periferie, in questo caso in Val di Fiemme per permettere “ agli esclusi” e comunque a tutti i residenti interessati la tema di partecipare alla presentazione del progetto, obiettivi, stato dell’arte dell’opera e di fare domande ai rappresentanti della BBT che interverranno in occasione della serata.

Essa avrà luogo a Cavalese il 6 novembre nella sala conferenze della Biblioteca Comunale, via G. Marconi 10 ore 20.30. La Galleria di Base del Brennero è una galleria ferroviaria che collega Innsbruck a Fortezza. Insieme con la già esistente circonvallazione di Innsbruck, raggiungerà una lunghezza pari a 64 km. Sotto il passo del Brennero è attualmente in fase di costruzione quello che un giorno diverrà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo. Non considerando la circonvallazione di Innsbruck, la galleria tra il portale di Innsbruck e quello di Fortezza avrà una lunghezza di 55 km.

Non un unico tunnel ma un’opera che si compone di un cunicolo esplorativo, due gallerie principali e quattro gallerie di accesso laterali. Queste ultime sono collocate ad Ampass, Ahrental e Wolf in territorio austriaco ed a Mules in Italia, e collegano la superficie con le gallerie principali. Durante la fase di costruzione, le gallerie di accesso hanno una funzione logistica.

Percorrere le Alpi in 25 minuti

La nuova linea riduce drasticamente i tempi di percorrenza. In galleria, i treni passeggeri viaggeranno con una velocità superiore a 200 km/h. Grazie all’eliminazione delle pendenze, treni più lunghi e con carichi di merci maggiori potranno circolare sulla linea in numero più elevato ed a velocità più sostenute. Tali convogli avranno necessità di minori potenze e minore energia, raggiungendo le proprie destinazioni in tempi minori grazie al tracciato piú breve e più favorevole. In futuro ad es. i treni passeggeri percorreranno la tratta Innsbruck – Fortezza in soli 25 minuti, a fronte degli attuali 80 minuti.

A che punto siamo con la realizzazione dell’opera?

La Galleria di Base del Brennero è un sistema di gallerie che si sviluppa per una lunghezza complessiva di 230 km. Ad oggi sono già stati scavati 166 km di gallerie. Cliccando al link di ogni lotto è possibile visualizzarne la descrizione, la planimetria e la galleria fotografica

Programma della serata

Ore 20.30: Saluto di Sergio Finato, Sindaco di Cavalese

20.45: Massimo Girardi, introduzione alla serata; “ La Galleria di Base della Ferrovia del Brennero. Perché parlarne in Val di Fiemme? “

Per la Società BBT (Brenner Basistunnel Societas Europaea – Galleria di base del Brennero Società europea) interverranno Filippo Bonasso e Julia Gruber