TRANSDOLOMITES * MEMORIA FERROVIA VAL FIEMME (ORA-PREDAZZO): GIRARDI, «CONSEGNATE AL COMUNE DI ORA (BZ) TARGHE E DIPLOMI PER IL “PREMIO ‘EUROFERR 2024’»

14.11 - sabato 7 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel contesto del progetto di Museo diffuso alla memoria della Ferrovia elettrica della Val di Fiemme (Ora-Predazzo) l’Associazione Europea dei Ferrovieri, Associations Européenne des Cheminots ( AEC) giovedì 5 settembre ha consegnato al Comune di Ora tre targhe ed altrettanti di diplomi relativi al “ premio europeo ” EUROFERR”.2024.

Il Premio Ferroviario Europeo “Euroferr”, lanciato in Italia nel settembre 2021 dall’idea del Generale Mario Pietrangeli dell’Arma del Genio dell’Esercito, riscuote un crescente interesse e successo in tutta Italia e in tanti ambienti culturali ferroviari italiani.

Riconosciuto nel 2022 tra i progetti della EUROPEAN MOBILITY WEEK, ora, dall’ottobre 2023, contribuisce anche alla valorizzazione delle realtà europee.

Alla Cerimonia che ha avuto luogo nel piazzale esterno della stazione ferroviaria di Ora erano presenti:

Margherita Sardella, Segretaria Nazionale di AEC

Aldo Marchegiani che prossimamente verrà nominato Segretario AEC per il Veneto e Trentino

Christian Bianchi , assessore della Giunta Provinciale di Bolzano con delega all’edilizia, Patrimonio, Libro fondiario e Catasto.

Martin Feichter, Sindaco di Ora

Roland Pichler, Assessore Scuola e cultura per il Gruppo linguistico Tedesco, Sport e tempo libero ( comune di Ora)

Yepes Claudia, Assessore alla Scuola e cultura per il Gruppo linguistico italiano, Famiglia, Gioventù ( Comune di Ora)

Beppe Mora in rappresentanza dell’UPAD,

Architetto Andrea Pizzurro con una esperienza importante maturata nel settore delle ferrovie

Massimo Girardi, Presidente dell’associazione accompagnato da una delegazione dei soci

La delegazione dell’Associazione Aurora con sede a Ora

La targhe scoperte all’esterno della stazione FS di Ora riguardano;

–

1. La stazione FS di Ora che rappresenta la fermata ferroviaria posta sulla linea Bolzano-Verona. Serve il centro abitato di Ora. Dal 1917 al 1963 era la stazione d’interscambio della ferrovia Ora-Predazzo.

2. L’edificio storico della ferrovia della Val di Fiemme . Rappresenta il capolinea della ferrovia della val di Fiemme, a scartamento ridotto, chiusa il 10 gennaio 1963. Venne inaugurata nel 23 giugno 1917 insieme alla tratta Ora-Cavalese, continuò il suo esercizio fino alla sua chiusura avvenuta il 10 gennaio 1963. Essa attualmente è oggetto di un progetto di restauro e rivalutazione nell’ambito

del “ Progetto Cultural-Mobility e diverse azioni socio culturali per iniziativa del Comune di Ora.

3. Il deposito di Ora-Auer della Ferrovia della Val di Fiemme. Sorge a nord della stazione FS di Ora-Auer ed area funzionale all’attività della Ferrovia della Val di Fiemme. Sull’ara sorgono i manufatti ancora in buono stato di conservazione. Si trova l’officina meccanica, i fabbricati che vennero costruiti in funzione dell’elettrificazione della linea,il fornitore dell’acqua per le locomotive a carbone costruito nel 1919, il bunker antiaereo. L’area del deposito con rispettivi fabbricati risulta essere quella di maggiore estensione costruita ai tempi dell’Impero Austro Ungarico per quanto riguarda le ferrovie a scartamento 1000.

Il premio è stato conferito come riconoscimento della valenza storica, turistica, archeologica, ambientale dei siti e si tratta della prima stazione che in Trentino-Alto Adige viene premiata in ambito Euroferr.

Il criterio di valutazione non si è focalizzato solo sui singoli siti ma dalla considerazione che le Stazioni non solo punti di transito ma anche porte d’Ingresso verso i territori limitrofi.

Ora si trova in una posizione strategica; luogo sul quale convergono varie ciclovie una delle quali si sviluppa sul sedime della ferrovia della Val di Fiemme permettendo di proseguire in Val di Fassa sino ai piedi della Marmolada. Abbiamo la famosa Strada del Vino, il biotopo di Castelfeder, i Cammini , il sito con Il canyon del Bletterbach. Raggiunto Ora in treno l’offerta di servizi di mobilità pubblica urbana ed extraurbana permette di gustare il territorio limitrofo senza utilizzare l’automobile.

Successivamente alla scopertura delle targhe la cerimonia si è spostata nella Sala Consiliare in Municipio ove è avvenuta la consegna dei diplomi e la presentazione dell’idea progettuale che propone la realizzazione del Museo diffuso alla memoria della Ferrovia Ora-Predazzo. Ciò ha permesso di riferire sullo stato di evoluzione degli interventi di restauro avviato sulle storiche carrozze passeggeri. Predazzo ha appena ultimato l’intervento sulla AB 109 trasferita in paese il 30 luglio scorso, si guarda alla programmazione degli interventi sul carro merci e data la presenza dell’Assessore Christian Bianchi l’esposizione di un sogno nel medio – lungo periodo; riflettere sulla possibilità di destinare gli immobili del deposito ferroviario della Ora-Predazzo in Museo regionale dei trasporti.

In vista dell’appuntamento del 5 settembre, AEC aveva chiesto a Transdolomites di attivarsi per coinvolgere anche le realtà ferroviarie di Svizzera ed Austria. Ci siamo messi al lavoro e la manifestazione di Ora è stata occasione per annunciare che dalla Svizzera è giunta la comunicazione della prima candidatura. Si tratta della stazione di Wabern sotto la funicolare del Gurten a Berna. E’ stata modernizzata in modo sostenibile, rispettoso verso le strutture storiche e integrativa con gli esistenti nonché accessibile a tutti. La ferrovia di Gurten circola dal 1899 portando i passeggeri sulla montagna dei bernesi alta 858. Il Gurten, chiuso al traffico automobilistico, è raggiungibile in pochi minuti con le vetture panoramiche rosse della funivia che partono da Wabern. Dalla torre panoramica suggestiva vista sul corso sinuoso dell’Aar attorno alla città vecchia di Berna, sull’Altopiano svizzero e sul Giura, dall’Ostsignal sulle Alpi.

*

Massimo Girardi – Presidente di Transdolomites

*

Si allega:

Foto di una delle tre targhe esposte alla stazione FS di Ora

Consegna dei diplomi nella Sala Consiliare. Nella foto da sinistra; l’Assessore Christian Bianchi, Martin Feichter, Sindaco di Ora, Margherita Sardella, Segretaria Nazionale di AEC , Roland Pichler Assessore Scuola e cultura per il Gruppo linguistico Tedesco

Targhe Ora-Predazzo.jpg