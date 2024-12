TRANSDOLOMITES * “LOTTERIA BEFANA 2025“: PRESIDENTE GIRADI, «PER LA PRIMA VOLTA A TRENTO, 35 I PREMI IN PALIO (ESTRAZIONE IL 6/1 – 18.30)»

07.55 - venerdì 6 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Transdolomites annuncia la Lotteria “ La befana di Transdolomites” 2025. Da qualche giorno è partita la Lotteria di Transdolomites che in questa edizione per la prima volta si presenta a Trento il 6 gennaio 2025 ore 18,30 per l’estrazione dei numeri vincenti che verranno abbinati ad un montepremi composto di 35 premi.

Si tratta di una iniziativa che negli anni sempre più ricopre un ruolo strategico nell’azione di autofinanziamento dell’associazione e in parallelo delle azioni sempre più numerose che vengono attivate nelle Valli dell’Avisio a anche la loro esterno.

Linfa per iniziative ordinarie come i tanti convegni e conferenze pubbliche, dedicate al sempre più attuale tema della mobilità, turismo, ambiente.

Ci sono poi le azioni straordinarie in testa alle quali il 2024 va ricordato come tappa storica per la Ferrovia Avisio lo studio di fattibilità che RFI sta elaborando. In funzione di quest’ultimo gli introiti della lotteria hanno permesso di finanziare gli studi tecnici che nel 2024 sono stati trasferiti a RFI per l’elaborazione dello studio di fattibilità.

Il progetto di comunicazione “ Rosengarten Bus” primo progetto pilota che riguarda il trasporto pubblico che viene proposto nella nostra regione e che nel corso del 2024 ha permesso di creare una cordata di partner che hanno apprezzato l’idea e che hanno confermato l’appoggio partecipativo all’iniziativa. Progetto che andrà a beneficio delle comunità che la linea 180 Bolzano-Val d’Ega, Passo Carezza, Sèn Jan serve con il proprio servizio.

Il Cammino Lavis-Moena nella memoria della Tramvia avisiana per il tracciamento del quale sono in produzione le tavole tematiche che nei prossimi mesi verranno consegnate ai Comuni da Lavis a Moena per poi essere posizionate nei luoghi della memoria storica proposti ai comuni nei mesi scorsi.

Nel futuro prossimo potrebbe anche prospettarsi l’ipotesi di un nuovo percorso di studi tecnici molto professionali sempre nel percorso della proposta della Ferrovia Avisio.

Il Museo diffuso alla memoria della Ferrovia della Val di Fiemme che dopo il ben riuscito restauro della carrozza AB 109 da parte del Comune di Predazzo con il parziale sostegno economico del Bim Adige, vedrà Transdolomites farsi carico delle operazioni del restauro del carro merci CH 470 che apparteneva alla flotta dei cento carri merci che vennero utilizzati sulla linea Ora-Predazzo.

Tutto ciò parte dalle idee ma poi si concretizza grazie alle risorse economiche che questa lotteria ci permette di raccogliere ed alle quali si sono spesso aggiunti il sostegno degli sponsor privati e Istituzioni pubbliche.

Come sempre il grazie va detto a tutti coloro che contribuendo a offrire premi allettanti ci permettono di confezionare un montepremi di sempre maggiore qualità e il sentito grazie a chi acquista i biglietti.

I punti vendita nelle valli dell’Avisio e in altre località del Trentino sono riconoscibili dalla locandina dedicata ed esposta pubblicamente mentre su ogni biglietto è stampato il regolamento.

La pagina web www.transdolomites.eu ospita le informazioni della lotteria e il documento dell’intero montepremi.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites