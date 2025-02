TRANSDOLOMITES * ISCRIZIONI: PRESIDENTE GIRARDI, «AL VIA IL TESSERAMENTO 2025 E NUOVI SVILUPPI PER LA FERROVIA AVISIO»

07.21 - lunedì 10 febbraio 2025

È partita l’azione di tesseramento 2025 di Transdolomites. Il percorso che nel 2024 ha portato alla delibera della Giunta provinciale di Trento (7 giugno 2024), con l’affido a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) dello Studio di Fattibilità per la Ferrovia Avisio, è il risultato di un lungo e intenso lavoro portato avanti con costanza da Transdolomites.

Le tappe principali

2009 : Incarico a Qnex Bolzano per il primo studio di un collegamento ferroviario tra Trento e Penia di Canazei attraverso la Valle di Cembra, con l’obiettivo di semplificare e rendere fattibile la visione originaria di Metroland.

: Incarico a Qnex Bolzano per il primo studio di un collegamento ferroviario tra Trento e Penia di Canazei attraverso la Valle di Cembra, con l’obiettivo di semplificare e rendere fattibile la visione originaria di Metroland. 2010-2012 : Transdolomites promuove una petizione popolare per chiedere alla Provincia Autonoma di Trento (PAT) di avviare lo Studio di Fattibilità per la Ferrovia Avisio. Risultato: 8.000 firme consegnate al Presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti.

: Transdolomites promuove una petizione popolare per chiedere alla Provincia Autonoma di Trento (PAT) di avviare lo Studio di Fattibilità per la Ferrovia Avisio. Risultato: 8.000 firme consegnate al Presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti. 12 giugno 2014 : Il Consiglio provinciale di Trento approva all’unanimità la Mozione N. 38, che impegna la Giunta a promuovere lo Studio di Fattibilità. Nessun esito concreto.

: Il Consiglio provinciale di Trento approva all’unanimità la Mozione N. 38, che impegna la Giunta a promuovere lo Studio di Fattibilità. Nessun esito concreto. 2015 : Il BIM Adige, con il cofinanziamento delle Comunità di Valle (Cembra, Fiemme, Comprensorio Ladino C11) e dei principali comuni interessati, affida all’Università di Verona uno studio sulle ipotesi di percorso della Ferrovia Trento-Penia.

: Il BIM Adige, con il cofinanziamento delle Comunità di Valle (Cembra, Fiemme, Comprensorio Ladino C11) e dei principali comuni interessati, affida all’Università di Verona uno studio sulle ipotesi di percorso della Ferrovia Trento-Penia. 2014-2016 : Transdolomites organizza assemblee pubbliche per presentare i contenuti dello studio e avvia un’azione di sensibilizzazione nei Consigli comunali da Trento a Canazei, con nuove petizioni per chiedere alla PAT di promuovere lo Studio di Fattibilità.

: Transdolomites organizza assemblee pubbliche per presentare i contenuti dello studio e avvia un’azione di sensibilizzazione nei Consigli comunali da Trento a Canazei, con nuove petizioni per chiedere alla PAT di promuovere lo Studio di Fattibilità. 2016 : Incarico a Qnex Bolzano per uno studio sulla mobilità pubblica nelle Valli Avisio, che ha contribuito a migliorare il servizio di trasporto da Trento a Canazei.

: Incarico a Qnex Bolzano per uno studio sulla mobilità pubblica nelle Valli Avisio, che ha contribuito a migliorare il servizio di trasporto da Trento a Canazei. 2020 : Transdolomites affida all’ingegnere Willi Hüsler di Zurigo uno studio costi-benefici sulla Ferrovia Avisio.

: Transdolomites affida all’ingegnere Willi Hüsler di Zurigo uno studio costi-benefici sulla Ferrovia Avisio. Dicembre 2021 : Il Consiglio provinciale di Trento approva all’unanimità un Ordine del Giorno per l’affidamento dello Studio di Fattibilità.

: Il Consiglio provinciale di Trento approva all’unanimità un Ordine del Giorno per l’affidamento dello Studio di Fattibilità. 7 giugno 2024: La Giunta provinciale incarica RFI di realizzare lo Studio di Fattibilità. Gli studi promossi da Transdolomites negli anni precedenti vengono trasferiti gratuitamente alla PAT e a RFI.

Prossimi passi

Il 2024 rappresenta una svolta nel percorso verso la Ferrovia Avisio. RFI presenterà i risultati dello studio nel 2026 e, in caso di esito positivo, si procederà alla progettazione successiva.

Nel frattempo, il 20 maggio 2025 Transdolomites parteciperà a una conferenza a Bruxelles sulla Ferrovia Avisio e la mobilità ferroviaria alpina, organizzata con la Commissione Europea e il Parlamento Europeo.

Questo progetto ha una valenza europea: la Ferrovia Avisio è parte della “Rete Estesa TEN-T” perché collega la stazione FS di Trento al Corridoio ferroviario del Brennero (Scan-Med). Ciò potrebbe permettere l’accesso a finanziamenti europei.

Oltre la ferrovia: il ruolo di Transdolomites

Transdolomites non è solo ferrovia, ma un punto di riferimento per le esigenze delle valli, con studi e progetti per migliorare la mobilità pubblica di residenti e turisti. Tra le iniziative:

Convegni internazionali su mobilità e turismo sostenibili.

Collaborazioni con le scuole su sicurezza stradale e cultura della mobilità.

Il “Cammino della Ferrovia Aviana”, con tavole tematiche che saranno consegnate ai comuni da Lavis a Moena.

Il progetto del Museo diffuso sulla memoria della Ferrovia Ora-Predazzo.

Il programma “Rosengarten Bus” per sviluppare nuove soluzioni di trasporto.

Il convegno previsto al MUSE il 24 aprile 2025.

Un impegno che punta a coinvolgere sempre più giovani, perché la mobilità è una sfida che riguarda tutti, nessuno escluso.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites