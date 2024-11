TRANSDOLOMITES * “IL COSTO DELLA NON FERROVIA“: «QUESTA SERA 26/11 INCONTRO PUBBLICO A S. GIOVANNI DI FASSA, SCUOLA LADINA (20.30)»

07.48 - martedì 26 novembre 2024

Qual’è il prezzo che le Valli dell’Avisio ed il Trentino pagano per essere sprovvisti della Trento-Penia? A quante e quali opportunità di rinnovamento si trovano a dover rinunziare perché prive di tale infrastruttura e connessione con il mondo esterno? Questo in sintesi il ragionamento che la serata di Transdolomites propone nella serata pubblica di San Giovanni di Fassa alle ore 20,30 nell’Aula Magna della Scuola Ladina.

Quando si propone la ferrovia come opportunità di mobilità alternativa all’automobile si scatena il pensiero diffuso legato all’insostenibilità dei costi di costruzione e di gestione. A parte il fatto dei tanti studi tecnici che dimostrano il contrario Quale è il prezzo che valli turistiche come Fiemme e Fassa pagano all’assenza di ferrovia?

Fino al 1963 la Ferrovia Ora-Predazzo connessa alla ferrovia del Brennero metteva le due valli in una situazione di raggiungibilità via strada e ferrovia che altri territori non aveva o se li avevano le hanno persi anzitempo; vedi Val Gardena, il Garda che aveva perso la ferrovia negli anni antecedenti.

Dal 1963 in avanti la strada è stata l’unico via per raggiungere le valli e muoversi al loro interno. Ed i risultati da decenni si notano nella paralisi del traffico, collasso dei trasporti pubblici, forte scadimento della qualità dell’offerta turistica, la compromessa pacifica convivenza tra residenti e turisti, la perdita costante del turista amante della montagna e l’impossibilità di ambire a nicchie di turisti con alte capacità economiche che per via del caos del traffico mai si abbasseranno a vivere una vacanza quale è quella che si vive in questa parte della regione dolomitica.

Tutto ciò e altri aspetti rappresentano in costo che le valli ed il Trentino pagano in quantità esponenziale ma che nessuno si è mai preso la briga di monetizzare spesso per giustificare le scelte stradali.

La storia però non aspetta pigrizia degli umani e diventa opportunità per chi la sa leggere e di conseguenza agire.

Se i decenni passati già hanno presentato il conto, guardando in avanti anche l’immobilismo ho un prezzo anch’esso destinato a crescere in quantità esponenziale. L’economia, l’ambiente, possono permettersi ancora di pagare il prezzo della stagnazione delle scelte?

Guardiamo alla ferrovia del Brennero;

– dal dicembre 2026 entreranno in servizio i nuovi servizi delle Frecce tra Monaco e Milano senza cambio a Verona. più in avanti toccherà al collegamento diretto Berlino-Milano riducendo di parecchio i tempi di viaggio. Dal 2024 sono operativi i nuovi treni Raljet tra Monaco-Bologna-Venezia ( ex Eurocity) e cresce l’offerta dei treni notturni.

Dal 2025 avremo il notturno Bruxelles-Roma.

Dal 2032 i treni merci e passeggeri transiteranno nella nuova Galleria di Base del Brennero. Anche in questo caso i tempi di viaggio si accorceranno di parecchio. L’Europa nei tempi di viaggio si avvicina sempre di più ma le valli prive di ferrovia saranno comunque lontane mentre le strade sono al limite della capacità di trasporto e nuove strade non risolveranno il problema. In Svizzera l’appena concluso referendum sulla costruzione di nuove strade ha detto stop a procedere in questa direzione.

Ed i sempre più giovani che non fanno più patente come potranno rappresentare il nuovo bacino turistico a cui attingere se non li metteremo nelle condizioni di raggiungere le mete turistiche con soluzioni alternative all’auto?

E in tema di futuro chi di dovere quali risposte darà alle seguenti domande?

Le valli delle Dolomiti possono ambire ad una formula turistica maggiormente adatta al valore del loro ambiente aumentando la durata della permanenza degli ospiti, promuovendo gli arrivi senza auto, ridurre la costruzione di nuove strade e utilizzando al meglio gli impianti di risalita attuali ?

Alla progettazione di nuove strade e impianti di risalta possiamo progettare una nuova era, quella delle ferrovie di arroccamento che sull’esempio svizzero permettono di portare in quota i treni panoramici creando un’emozione unica e non replicabile quale è il panorama dolomitico?

Abbiamo la consapevolezza del potenziale che potrebbe offrire il turismo di vicinato, ad es. il mercato dell’Unione Europea che nel raggio di alcune centinaia di chilometri senza viaggio aereo sarebbe messo nelle condizioni di raggiungere le Dolomiti senza auto trovando nelle località di montagna efficienti servizi di mobilità pubblica?

Ambizioni che in assenza di ferrovia rischiano di essere solo sogni ma nella realtà sono il prezzo che nelle Dolomiti da decenni sa paga in modo salato all’assenza di ferrovia.

Ecco il senso della serata di oggi.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites