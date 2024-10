TRANSDOLOMITES * FUSIONE TERMONUCLEARE: «VIAGGIO STUDIO AL CONSORZIO RFX DI PADOVA, IL 29 OTTOBRE»

17.30 - giovedì 3 ottobre 2024

Il 29 ottobre 2024 Transdolomites programma una visita la Centro RFX, Consorzio della ricerca scientifica per la fusione termonucleare controllata con sede a Padova. Il Consorzio RFX integra e gestisce le attività e il personale del laboratorio di Padova per la ricerca sulla fusione all’interno di un’unica organizzazione.

La realizzazione di impianti a fusione per la produzione di energia su larga scala, pulita, sicura, nel rispetto dell’ambiente e a costi competitivi è una delle maggiori sfide scientifiche e tecnologiche della società. In Italia questa sfida si traduce in una strategia di collaborazione tra gli Enti di ricerca italiani impegnati sul fronte della fisica e delle tecnologie: ENEA, CNR, INFN insieme alle università e all’industria.

La FUSIONE è la reazione nucleare che alimenta le stelle e il sole; è una FONTE DI ENERGIA pulita, sicura e pressoché illimitata. Imbrigliare l’energia delle stelle è l’obiettivo della ricerca sulla fusione a cui collabora RFX. Per chi desidera approfondire le conoscenze sul tema il suggerimento è di visitare il link: https://www.igi.cnr.it/

Il programma della giornata prevede il viaggio con pullman dedicato con partenza da Canazei ore 05,30 con punto di raccolta alle fermate di Trentino Trasporti. Fermate a seguire; Campitello 05.35, Campestrin 05.40, Mazzin 05.45, Pozza 05.50 ( punto di raccolta Località Vac’), Vigo di Fassa Carpe Diem ( Ruf de Pantl) 05.55 ( Fermata Ruf de Pantl), Soraga 06.00, Moena 06.05 ( Piazza Ramon), Predazzo 06.15 ( stazione autocorriere).

Val di Fiemme; per ridurre il tempo di viaggio i punti di raccolta sono previsti sulla fondovalle; Ore 06.20 Tesero zona artigianale lato destro della strada, ore 06.25 Cavalese parcheggio di fondovalle seggiovia Cermis. Si prosegue per Val di Cembra sponda sinistra ( Valfloriana) per scendere in Valsugana.

I punti di raccolta per le salite in Val di Cembra si decideranno sulla base delle adesioni che arriveranno dalla valle di Cembra. Ore 07.10 Pergine Valsugana stazione autocorriere. Padova, arrivo stimato ore 09.00, inizio visita ore 09.30 sono ore 12.00

Per informazioni ed iscrizioni ; la modulistica si può scaricare dalla pagina FB di Transdolomites, o telefonando a Massimo Girardi Cell. 320.4039769, girardi.massimo@brennercom.net

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites APS