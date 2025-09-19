TRANSDOLOMITES * “FESTIVAL DEL GUSTO“ E “DESMONTEGADA“: «A TRENTO LA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE GLI EVENTI UNICI DI PREDAZZO, IL 23/9 (10.30)»

08.10 - venerdì 19 settembre 2025

Transdolomites ha in programma la conferenza stampa di presentazione del Festival del Gusto di Predazzo e Desmontegada il 4 e 5 ottobre. Eventi che vengono proposti in collaborazione con il Comune di Predazzo e APT della Val di Fiemme e Cembra.

La conferenza di presentazione avrà luogo martedì 23 settembre 2025 ore 10,30 nella Sala conferenze di Hotel America Via Torre Verde 50.

È la prima volta che per questo tipo di evento viene annunciata una conferenza stampa di presentazione ed i motivi che la giustificano risiedono nella unicità degli eventi di Predazzo. Festival del Gusto 4 e 5 ottobre, Desmontegada 5 ottobre.:

– ricorrono i 10 anni del Festival del Gusto che esordì con 10 spazi espositivi e nel 2025 cresce fino a 75 presenze

– non solo bancarelle ma una filosofia di vita della montagna con i seguenti temi:

– enogastronomia

– artigianato

– la mostra della Desmontegada

– la biodiversità con la partecipazione delle associazioni Patrimont e Sortengarten impegnate nella salvaguardia del patrimonio storico zootecnico nelle Alpi e le cultivar antiche

– la mobilità sostenibile con la storia della ferrovia Ora-Predazzo, la carrozza ferroviaria AB109 di recente restaurata ed in esposizione nell’area della stazione ferroviaria ex Ora Predazzo visibile dall’esterno e parte del progetto di museo diffuso della ferrovia della Val di Fiemme, primo progetto del suo genere in Italia

– il ferromodellismo con la partecipazione di tre associazioni del settore

– il tema del viaggio con i mezzi pubblici nelle valli dell’Avisio. In questo contesto si inserisce il progetto Rosengarten Bus primo progetto in Italia di comunicazione culturale dei territori durante il viaggio. Il Museo Geologico di Predazzo con il Muse è partner di questo progetto

– Il menù degustazione che nel 2025 propone il tema dei sapori antichi il 4 ottobre nella piazza del Festival

-inaugurazione del Cammino sulle orme della Ferrovia sul percorso Lavis-Moena con il gruppo dei camminatori che partiranno dal Trento-Lavis e raggiungeranno Predazzo nelle giornate degli eventi.

– il trasporto pubblico per la raggiungibilità dell’evento del 4 e 5

– la presenza massiccia degli hobbisti di Fiemme e Fassa

Le giornate di Predazzo sono un contenitore di ingredienti che già alcuni anni fa hanno portato il Festival ad essere citato in occasione di un convegno internazionale a Rimini per il merito di avere interpretato nel modo corretto il valore della qualità della vita in montagna. Rinnovando l’invito di partecipazione, saluto cordialmente.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites