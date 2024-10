TRANSDOLOMITES * “FERROVIE PANORAMICHE DELLE ALPI“: «LA CONFERENZA STAMPA A TRENTO, BIRRERIA PEDAVENA (24/10 -10.30)»

10.56 - lunedì 21 ottobre 2024

Transdolomites ha il piacere di invitare le S.V. alla conferenza stampa di presentazione del calendario 2025 dedicato alle ferrovie panoramiche delle Alpi che abbiamo potuto pubblicare grazie all’appassionata collaborazione che ci è stata concessa dalle società ferroviarie di Francia, Svizzera, Austria, Italia ed il supporto degli sponsor che economicamente ci hanno supportato nell’affrontare le spese di pubblicazione.

La conferenza stampa è convocata giovedì 24 ottobre ore 10,30 nella saletta della Birreria Pedavena , Via Santa Croce 15 , Trento e sarà presentata da Massimo Girardi Presidente di Transdolomites e Mario Forni che in coppia hanno lavorato alla realizzazione della pubblicazione che ospita i testi nelle versioni italiana e tedesca.

Non si tratta di una mera raccolta di foto ma di una pubblicazione che si pone l’obiettivo di promuovere la sensibilità del valore trasportistico, ed in particolare turistico, paesaggistico che una ferrovia può portare come valore aggiunto nei territori alpini di pregevole valore ambientale.

Contributo culturale che ci auguriamo alimenti una costruttiva riflessione guardando al futuro ferroviario anche in Trentino dove ferrovie esistenti e quelle di auspicabile costruzione ( vedi il Garda e Ferrovia Avisio) possono diventare strategiche non solo come trasporto di persone e merci ma come opportunità di godere in modo sostenibile dei paesaggi di valenza mondiale.

“ In Europa il treno continua a piacere, come evidenziano i dati. Sarà perché si può contare su 200mila km di linee, ( inclusi più di 11mila e 600 km di linee ad alta velocità) ma anche perché l’UE propone servizi e proposte per tutte le età e per tutti gli interessi, e mette in evidenza i diritti dei passeggeri ferroviari.

Sebbene prima della pandemia, tra il 2015 e il 2019, si era raggiunto un incremento del 10,2%, quando è stato registrato un picco di 414 miliardi di passeggeri-chilometro (pkm), nel 2022 – dopo il calo del 2020 – il trasporto passeggeri su rotaia nell’UE è aumentato del 50,9% rispetto al 2021, raggiungendo una performance di 393 miliardi di pkm (Fonte: Eurostat). L’aumento più elevato nel 2022 rispetto al 2019 tra gli Stati membri europei è stato registrato dalla Slovenia (+12,6%), seguita da Croazia (+12,2%), Francia e Lituania (entrambe +6,5%), Bulgaria (+5,3%) e Danimarca (+3,3%). E l’Italia? Eurostat segnala che le crescite più elevate sono state registrate dal nostro Paese e da Spagna e Irlanda. I tre paesi sono più che raddoppiati dal 2020 al 2022. Fonte https://wisesociety.it/piaceri-e-societa/viaggiare-in-treno-in-europa-nuovi-servizi/

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites