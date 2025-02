TRANSDOLOMITES * ASSEMBLEA SOCI: GIRARDI, «BILANCIO ECONOMICO 2024 E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 2025, MUNICIPIO DI CEMBRA-LISIGNAGO (25/2 – 15.30)»

16.00 - venerdì 21 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Assemblea Ordinaria dei soci Associazione Transdolomites APS. Martedì 25 febbraio 2025 ore 15.30, Sala Consiliare del Municipio di Cembra/Lisignago, Piazza Guglielmo Marconi (TN) si terrà Assemblea Ordinaria dei soci Associazione Transdolomites APS.

L’ordine del giorno prevede i seguenti punti di discussione:

1) Saluto del presidente e nomina del Segretario di Assemblea.

2) Relazione sull’attività anno 2024

3) Esposizione, discussione e approvazione del bilancio economico anno 2024

4) Relazione e discussione sulla programmazione dell’attività anno 2025.

5) Esposizione dei passaggi qualificanti del contratto RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e Provincia Autonoma di Trento relativo allo studio di fattibilità ferrovia Avisio.

– Il Workshop che Transdolomites ha in programma di proporre a Bruxelles il 20 maggio 2025 con il proposito di coinvolgere Commissione Europea, Parlamento Europeo e gli altri soggetti nazionali ed europei impegnati sul fronte della mobilità e del turismo.

– Lo stato di avanzamento del progetto di Cammino lungo le orme della tramvia avisiana destinato a svilupparsi da Lavis a Moena via Val di Cembre e di Fiemme.

– Lo stato di avanzamento del progetto Museo diffuso alla memoria della Ferrovia Ora-Predazzo.

– il progetto di comunicazione per la mobilità pubblica “ Rosengarten Bus” che si sta definendo sulla linea 180 di collegamento tra Bolzano ed il Comune di Sèn Jan-San Giovanni di Fassa.

– IL convegno al MUSE del 24 aprile sulla mobilità turistica in treno.

6) Varie e dibattito per dare voce ai presenti in sala.

Alle ore 17.30 la seduta proseguirà a porte aperte per evolversi in una pubblica conferenza dedicata alla Ferrovia Avisio e le ricadute e sinergie che il servizio ferroviario in Val di Cembra potrebbe generare a favore della popolazione locale.

Alla conferenza è invitata tutta la cittadinanza e per l’occasione Transdolomites ha invitato ufficialmente tutti i Sindaci di ambedue le sponde della Val di Cembra e l’Associazione Artigiani. Lo studio di fattibilità per la Ferrovia Avisio anche per la Val di Cembra rappresenta un momento storico. A maggio si terranno le elezioni comunali ed in particolare per tutti coloro che si candideranno diventa fondamentale la conoscenza della materia ferroviaria. Ecco allora la necessità di provvedere all’esposizione dei contenuti dello studio trasportistico recente (2022) a firma di Ing. Willi Hüsler di Zurigo che in Val di Cembra non era stato ancora presentato.

Il treno sarà un servizio fondamentale per i residenti per i collegamenti verso Trento che potranno avvenire senza utilizzare l’automobile. Utile per essere connessi alla Val di Fiemme; ospedale, scuole, lavoro. Val di Fassa e Fiemme hanno a disposizione una avanzata logistica di impianti che grazie al treno permetterebbe alla Val di Cembra di sviluppare un’economia turistica diffusa, non di massa ben connessa al cuore delle Dolomiti e mirata a fare sinergia con l’economia agricola locale: treno per ripopolare la valle e contrastare l’abbandono della montagna

Le voci critiche sollevano le criticità dello scavo delle nuove gallerie. Queste saranno opere delle quali non si potrà fare a meno. Vanno realizzate a ragion veduta e possono trasformarsi in un’opportunità per l’economia locale oltre che garantire una condizione importante; la resilienza dell’infrastruttura .

Sarà importante esserci alla conferenza del 25 febbraio per poter approfittare di un momento di promozione della conoscenza e l’occasione per aderire al Transdolomites.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites