TRANSDOLOMITES * ASSEMBLEA SOCI 18/1: « FOCUS SU, ATTIVITÀ ANNO 2022 / BILANCIO ECONOMICO / PRESENTAZIONE CANDIDATURE / PROGRAMMA 2023 »

17.06 - giovedì 19 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si è riunita a Cembra in data 18.01.2023 l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Transdolomites convocata a discutere e deliberare sui punti dell’ordine del giorno che prevedevano;

1) esposizione dell’attività svolta nell’anno 2022 (in allegato). L’attività 2022 è stata ricca di eventi e di avanzamenti per quanto riguarda gli studi ferroviaria in precedenza commissionati da Transdolomites. Ci riferiamo in particolare allo studio svizzero di valutazione del collegamento ferroviario da Trento a Penia di Canazei che è stato presentato per la prima volta in Italia a Cavalese il 28.11 e Trento il 29.11.

I convegni organizzati nella primavera e autunno hanno puntato soprattutto sul tema del costo della mobilità affrontando in varie sessioni il costo economico e sociale che siamo chiamati a versare all’attuale modello di mobilità. Occasioni nelle quali gli esperti intervenuti hanno dimostrato , dati alla mano, il costo della mobilità privata e il trasporto pubblico il soggetto sul quale dirottare gli investimenti.

Anche la non ferrovia ha un costo che si traduce nelle tante opportunità alle quali i territori si trovano a dover rinunziare. Si pensi al potenziale espresso dai treni turistici ed il successo quassi certo legato all’offerta dei treni storici.

2) Esposizione, discussione e approvazione del bilancio economico anno 2022.

3) Presentazione candidature per leggere il Direttivo per il triennio 2023-24-25. L’Assemblea ha accolto con molto piacere la disponibilità di Michele Dellagiacoma di Predazzo a proporsi come nuovo membro del Direttivo. Quest’ultimo sarà rappresentato da; Giuliano Poier, Giuseppe Spazzali, Renato Gottardi, Quirino Zulian, Michele Dellagiacoma ( che subentra a Mario Forni) , Massimo Girardi, riconfermato alla presidenza, e Stefano Weiss come contabile.

A Mario Forni va un sentito ringraziamento per gli anni di impegno ai vertici della nostra Associazione, e gli va riconosciuto il grande spirito di servizio con il quale ha inteso dare spazio nel direttivo ad una nuova figura giovanile. Collaborazione attiva che comunque vedrà Mario sempre in prima fila con i tanti soci che si impegnano nella nostra associazione.

4) Approvate le piccole variazioni statutarie richieste per adeguare lo Statuto in funzione della trasmigrazione al Registro Nazionale del Terzo Settore.

5) Relazione di massima per il programma delle attività 2023,

Essa prevede il via al rinnovo iscrizioni e nuove sottoscrizioni per l’anno corrente

Altra azione è quella che prevede l’organizzazione dell’evento di Zurigo, primavera aprile-maggio che punta al coinvolgimento delle Camere di commercio alpine, della Provincia Autonoma di Trento, di RFI, Ministero dei Trasporti. Previsto nel contratto stipulato con Willi Hüsler, il, workshop ha lo scopo di presentare gli studi più qualificati prodotti nel solco dell’idea progettuale della Ferrovia Aviso. Sostanzialmente lo studio delle ipotesi di percorso ed il recente del team di ingegneri di Zurigo che ha dato atto della sostenibilità del collegamento tra Trento e Penia di Canazei. La conferenza si rivolgerà a vari portatori d’interesse; società ferroviarie, esperti del settore del turismo, la finanza. Puntiamo a interessare a questo appuntamento i soggetti di Italia, Austria, Svizzera, Francia, Germania con lo scopo di sondare la disponibilità a investire nella realizzazione della nuova infrastruttura; costruzione e gestione. Manifestazioni di interesse che negli anni passati già erano emerse in Svizzera, Giappone e la stessa Cina proprio e seguito di incontri mirati alla questione. Dal 2009 ad oggi abbiamo avuto modo di dare una struttura tecnico-economica a questa idea proprio grazie agli studi professionali ferroviari della Trento-Penia.

Stiamo ragionando sull’organizzazione di un nuovo convegno centrato sul costo sociale dei trasporti. Tema urgente e pesante quello delle vittime della strage silenziosa che quotidianamente avviene sulle strade. Un prezzo enorme quello che la società civile paga in termini di vittime, feriti, invalidità temporanee o a tempo indeterminato, tragedie che hanno un notevole peso economico e sociale nelle famiglie così come nel sistema sanitario nazionale. La strage che però fa poca notizia quasi fosse il “ giusto prezzo” da pagare nel nime della nostra libertà di movimento. Il ruolo del trasporto pubblico e l’investimento in sicurezza stradale hanno un ruolo fondamentale per arginare questo fenomeno. In ciò si inserisce la pianificazione urbanistica; trasporti e urbanistica rivestono un ruolo di primo piano per ripensare la vivibilità dei territori e dei centri abitati.

Dalla prossima primavera prevediamo l’organizzazione delle conferenze pubbliche di presentazione dello studio svizzero Ferrovia Avisio. Saranno la continuità del percorso avviato nel novembre 2022 questa volta in modo più capillare nelle valli di Cembra , Fiemme e Fassa, concordano questi aventi mirando a fare rete con le associazioni di categoria economiche e sociali, pubbliche amministrazioni delle valli.

Si prevede poi di dare struttura al progetto che prevede la istituzionalizzazione del Cammino dedicato alla Tramvia Avisiana al quale da tre anni si associa il Trekking delle Valli dell’Avisio, l’in zio del percorso del restauro delle carrozze ferroviarie destinate a far parte del Museo diffuso dedicato alla memoria della ex Ora-Predazzo. In calendaio il Festival del Gusto di Predazzo in collaborazione con Comune di Predazzo e APT Val di Fiemme, il Trekking delle Valli dell’Avisio 2023, la pubblicazione del calendario 2024 ed a fine anno la divenuta tradizionale Lotteria di Transdolomites.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites

///

Attività Transdolomites 2022

– 6 gennaio 2022, estrazione Lotteria La Befana di Transdolomites

– Primavera , Incontri con i Sindaci o Assessori di competenza da Lavis , Val di Cembra, Fiemme sino a Moena per presentare le proposte di istituzionalizzare il percorso del trekking delle Valli dell’Avisio.

– 28.04.2022 Convegno MUSE sul tema di Eusalp

– 03.05.2022 Viaggio studio a Lugano con incontro Stadler e Azienda tramviaria di Lugano

– 13 .05.2022, Serata pubblica di presentazione dell’idea di progetto del Pardac City Bus , servizio di mobilità pubblica urbana.

– 17.06.2022, Serata pubblica a San Giovanni di Fassa sul tema della riorganizzazione servizio mobilità pubblica nel Centro Fassa

– Agosto 2022, conferimento incarico alla Qnex di Bolzano per studio trasporti centrato sul tema della comunicazione del servizio pubblico

– 1-5 settembre 2022 Trekking delle Valli dell’Avisio e collaborazione con Girovagando in Trentino.

– 1-2 ottobre 2022 Festival del Gusto di Predazzo e convenzione Rosa Bianca sul progetto Museo Ferrovia Ora-Predazzo

– 28.10.2022, Convegno MUSE sul tema del Costo della mobilità

– 09.11.2022, Convegno Eurach, Bolzano sul tema di Eusalp, mobilità e turismo sostenibile.

– 17.11.2022, Ora (BZ) serata di presentazione progetto Museo Ora-Predazzo con partecipazione Fondazione Ferrovie dello Stato.

– 17.11.2022 partecipazione con intervento in occasione della BITM

– 18.11.2022, Convegno MUSE sul tema della Grande Bellezza viaggia in Treno

– 26.11.2022 Viaggio-visita a Mules alla BBT

– 28.11.2022, Cavalese serata di prima presentazione dello Studio svizzero di valutazione Ferrovia Valli dell’Avissio

– 29.11.2022, Camera di Commercio di Trento, presentazione studio svizzero

– Pubblicazione Calendario Transdolomites 2023 sulle ferrovie storiche della regione Trentino-Alto Adige

– Lotteria di autofinanziamento La Befana di Transdolomites