“TRANSART25“ * CULTURA CONTEMPORANEA: «L’ALTO ADIGE DIVENTA UN PALCOSCENICO DI SUONI, TEATRO E PERFORMANCE (11-21/9)»

13.01 - venerdì 29 agosto 2025

TRANSART25 – 11–21 settembre 2025 25ª edizione del Festival dedicato alla cultura contemporanea in Alto Adige. Dall’11 al 21 settembre 2025, l’Alto Adige si trasforma in un paesaggio sonoro, teatrale e performativo, dove il confine tra discipline si dissolve e il territorio stesso diventa opera.

Transart festeggia i suoi primi venticinque anni con un’edizione che attraversa linguaggi e immaginari e si conferma spazio di ricerca, coraggio e trasformazione. Il programma vede prime assolute, anteprime nazionali e creazioni site-specific in omaggio al suo pubblico coraggioso e cresciuto anno dopo anno.

APERTURA

L’11 settembre, Transart inaugura con una serata dal titolo THE BODY al NOI Techpark di Bolzano, spazio simbolico nella storia del festival. Il programma prevede Innervision di Martin Messier, imponente coreografia sonora con 62 performer e tavoli luminosi; Senza Titolo di Romeo Castellucci, un’azione rituale e minimale che si svolge nel silenzio estremo del terraXcube e Rehearsal dell’artista sudcoreana Geumhyung Jeong, una durational performance in cui il corpo diventa oggetto cinetico. La serata si conclude con CocoRosie nell’Open Air Theatre. Il duo artistico riflette sull’ignoranza fisica e spirituale legata all’intelligenza artificiale con la performance La Fin du “Courageous”.

MUSICA

La musica è da sempre il cuore pulsante di Transart e quest’anno si presenta con una straordinaria densità di proposte. Il 12 settembre, l’Ex-Masten di Bolzano ospita la prima mondiale di La Mort de la Mer, nuova opera musicale sperimentale firmata CocoRosie, articolata in otto movimenti ispirati alle fasi lunari. Tra canto, elettronica e visioni oniriche, la performance dà voce a un universo simbolico e femminile sospeso.

Il 16 settembre, negli spazi industriali della Schwarz a Frangarto, l’ensemble chromoson propone symbiont, concerto immersivo che esplora l’interazione fra creatività umana e processi tecnologici con brani di Gryvul, Schubert, Sheehan, Lange e tre prime assolute firmate Hölzl, Macchiavelli e Kerschbaumer.

Klangforum Wien è protagonista di due momenti imperdibili. Il 17 settembre all’Ex-Masten di Bolzano, presenta AMOPERA, “meta-opera” in forma di concerto e performance, nata dalla collaborazione con la Needcompany: un viaggio sonoro che rielabora cento anni di repertorio tra arie, monodrammi e sperimentazioni vocali. Sempre il 17 settembre, il pianista e compositore islandese Davíð Þór Jónsson si esibisce al Parkhotel Laurin con Haphazard(ous) Momentum, concerto improvvisato che unisce libertà creativa, intuizione e spiritualità.

Il 18 settembre, sempre a Bolzano, Klangforum Wien torna con Blue Cliffs, raffinata composizione di Jorge E. López, accostata alla performance The Composer di Marina Abramovic, reinterpretata da Kira O’Reilly in un dialogo tra corpo e suono.

Nella stessa serata del 18, a Brunico, l’ensemble Azione_Improvvisa presenta Nova Selva Sonora, prima assoluta che fonde paesaggio e materia acustica attraverso brani di Lanza, Azzan, Leppik e Romero.

Il 20 settembre, il festival arriva a Bressanone con il quartetto newyorkese Yarn/Wire che porta in scena Made in the USA, programma nato dalla collaborazione con giovani compositori americani quali Davachi, McIntosh e Cheung. Una riflessione sulla molteplicità sonora dell’America contemporanea.

Gran finale musicale il 21 settembre al laghetto Rautner sull’Altopiano del Renon con la prima assoluta Sunday Without Love di Ragnar Kjartansson: una struggente performance musicale ripetuta in loop, in cui cantanti e musicisti danno vita a un tableau vivant sull’assenza e il desiderio, immersi nel paesaggio naturale.

TEATRO E DANZA

Il teatro a Transart25 si muove tra biografia politica, minimalismo e sperimentazione. Il 13 settembre, al Teatro Puccini di Merano, Marina Davydova presenta Land of No Return, intensa lettura performativa in lingua russa che attraversa quarant’anni di storia personale e collettiva, dall’infanzia a Baku al conflitto in Ucraina.

Il 14 e 15 settembre va in scena L’Addition, pièce scritta da Tim Etchells insieme al duo Bert & Nasi, presentata prima a Bolzano e poi nello spazio rurale dello Stanglerhof a Fiè allo Sciliar. Una commedia minimale che trasforma una banale ordinazione al ristorante in un assolo sull’assurdo, i ruoli e la comunicazione fallita.

Il 19 settembre, il Teatro Cristallo di Bolzano accoglie Strangers in the Night, creazione ispirata a Kafka in cui Jos Baker, Linus Jansner e Carlo Massari combinano danza, teatro fisico e comicità grottesca per riflettere sull’identità e la trasformazione.

ARTE

Anche le arti visive e performative trovano spazio in questa edizione. Il momento centrale è 24 HOURS, evento co-prodotto con il Museion di Bolzano per celebrare i 40 anni del museo e i 25 del festival. Dalle ore 14.00 del 13 settembre, ininterrottamente fino al giorno successivo, il museo si trasforma in una piattaforma viva e continua, con performance, installazioni immersive, ambienti sonori e rituali collettivi. Un flusso ininterrotto che invita il pubblico a sostare, attraversare e ascoltare. Tra gli artisti presenti: Marino Formenti, Geumhyung Jeong, i collettivi Amigdala e Xing, le opere di Ragnar Kjartansson e Sven Sachsalber.

Il 21 settembre sul Renon, nell’ultima giornata di festival, Roman Signer presenta la performance esplosiva Zehn Stangen: una nuova azione site-specific in cui l’artista svizzero – figura storica del festival – mette in scena una sequenza detonante e poetica, tra fisica e scultura.

Completano il panorama artistico le installazioni site-specific presentate durante tutto il festival e dedicate al pubblico più giovane, tra cui l’invasione giocosa di OCTY, il calamaro interattivo del collettivo Moradavaga, che popola l’Open Air Theatre del NOI Techpark e dà forma, tra gioco e poesia, anche allo spettacolo per famiglie KRAKE, realizzato dal collettivo makemake con tre performer guidati dai tentacoli.

