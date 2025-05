TORBOLE SUL GARDA (TN) * WINDSURF: «SABATO MEDAL SERIES A PER GLI IQFOIL YOUTH E JUNIOR INTERNATIONAL GAMES»

07.29 - sabato 10 maggio 2025

Penultima giornata degli iQFoil Youth & Junior International Games: lo Sprint Slalom protagonista a Torbole. Sabato Medal series a cui accedono i primi 8 di ciascuna categoria.

La penultima giornata degli iQFoil Youth & Junior International Games è stata caratterizzata dalla disciplina Sprint Slalom. A Torbole il vento da sud venerdì è soffiato leggero, ma costante per tutto il pomeriggio, permettendo a tutte le flotte di procedere rapidamente con le batterie di Sprint Racing (slalom downwind). Le categorie maschili Under 19 e Under 17 sono state suddivise in gold e silver fleet, in base alla prima metà della classifica generale aggiornata alle prime tre giornate di regata.

Quasi tutte le categorie sono riuscite a concludere 4 prove di sprint slalom, tranne le ragazze under 17 (due). L’obiettivo degli atleti che si trovavano nella parte alta della classifica era quello di concludere questa giornata, prima della finalissima di sabato, nei primi otto posti per qualificarsi alla qualificarsi alla medal race con il formato in via di sperimentazione. Il nuovo sistema prevede i quarti di finale ad eliminazione diretta tra il 5°, 6°, 7° e 8° della classifica generale; i primi due avanzano in semifinale dove incontrano il 3° e il 4°. I due migliori accedono alla “Grand Final”, assieme ai primi due delle Opening series. Il leader accede con 1 vittoria (portata dalle Opening series); vince chi raggiunge per primo 2 vittorie.

Spettacolari le partenze e, soprattutto, il primo passaggio alla boa 1 al traverso, per regate rapidissime della durata di circa 4 minuti ciascuna. Come sempre decisive in questa disciplina le partenze, che per alcuni sono valse la squalifica (BFD, partenza anticipata). L’evento è organizzato dal Circolo Surf Torbole in collaborazione con la classe internazionale iQFoil, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Under 19 Maschile (7 regate di course racing e 7 Sprint Racing/slalom)

Accede alla finalissima come leader, e quindi con 1 vittoria a suo favore nella finalissima, l’italo-canadese del Circolo Surf Torbole Valentino Blewett, oggi protagonista con un terzo, due secondi e un settimo posto. Risale al secondo posto l’israeliano, ancora Under 17 per età, Kfir Nov (11-1-1-5). Favolosa rimonta in terza posizione generale per il portacolori del Circolo Surf Torbole Mattia Saoncella, che, nonostante una partenza anticipata (scartata), e grazie a una vittoria, un terzo e un settimo posto, accede alla semifinale da protagonista. Gli altri atleti che guadagnano l’accesso alle medal series sono il francese Brisedou, il polacco Dabek, i due svizzeri Evans e Zeley, e, scivolato in ottava posizione da leader che era, l’estone Haava.

Under 19 Femminile (7 regate di course racing e 6 Sprint racing/slalom)

Con tre primi posti e un settimo nei quattro slalom odierni, l’italiana Medea Falcioni (SEF Stamura, Ancona) accede da leader alla finalissima, lasciando – per la cronaca – 24 punti all’olandese Van Der Meer (3-5-3-3). Accede alle medal series in terza posizione la siciliana Francesca Maria Salerno (CCRLauria). Le altre ragazze che accedono alla finale, nell’ordine, sono: l’israeliana Leen, la turca Guven, l’altra israeliana Klein, la tedesca Schleicher e, come ottava, la francese Hermitant. Undicesimo posto e medal series mancate per Sara Mangione (CV Sferracavallo).

Under 17 Maschile (7 regate di course racing e 4 di Sprint Racing/Slalom)

Le prime due posizioni sono occupate dagli olandesi Brüll (1-1-13-1) e Boswijk (7-1-1-1); terzo il ceco Burda (5-3-7-5). Seguono, con qualifica alle medal series, il tedesco Schleicher, l’israeliano Lichtenstein, l’olandese Dits, l’italiano Lorenzo Maroadi (FV Malcesine) e, a chiudere, l’olandese Zaal. Fuori dalle medal per soli 4 punti il sardo Pierluigi Caproni (LNI Cagliari). Ottimo dodicesimo posto finale per l’atleta del Circolo Surf Torbole Davide Scarlata, alle sue prime esperienze inetrnazionali.

Under 17 Femminile (7 regate di course racing e 2 di Sprint Racing/Slalom)

Due regate per le ragazze più giovani. Accede alla Grand final come prima della classifica generale la turca Ugurlu, con en plein. Seguono la connazionale Kabasakal, le israeliana Hen e Regev, la polacca Miarczynska, l’italiana Ginevra Giunti (Planet Sail Bracciano), la svizzera Inversin e chiude le otto qualificate, l’israeliana Koren.

Sabato 10 maggio chiusura di questa partecipata edizione degli IQFoil Youth & Junior International Games (215 concorrenti da 23 nazioni): inizio delle prime Medal series dalle ore 11. L’Italia si gioca la medaglia soprattutto nelle categorie Under 19 maschile e femminile, con atleti in finale anche nelle restanti under 17 maschile e femminile.

