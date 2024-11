TERNA SPA * FERROVIA: «AL VIA L’ITER AUTORIZZATIVO PER GLI INTERVENTI DI ALIMENTAZIONE DELLA TRATTA “VERONA – BOLZANO”, IN PROVINCIA DI TRENTO»

11.32 - mercoledì 27 novembre 2024

TERNA: AL VIA L’ITER AUTORIZZATIVO PER GLI INTERVENTI DI ALIMENTAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA “VERONA – BOLZANO” IN PROVINCIA DI TRENTO.

Investimento di circa 15 milioni di euro per una nuova Stazione Elettrica e i collegamenti in cavo interrato alla rete elettrica nazionale. A seguito dell’avvio da parte della Provincia Autonoma di Trento dell’iter autorizzativo per la realizzazione delle opere di connessione necessarie all’alimentazione della linea ferroviaria Verona-Bolzano, Terna pubblica l’avviso con l’elenco delle particelle delle aree potenzialmente interessate dalle nuove infrastrutture.

L’intervento, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà complessivamente circa 15 milioni di euro, prevede la realizzazione di una nuova stazione elettrica a 132 kV in località Murazzi nel comune di Trento, da connettere all’adiacente sottostazione di Rete Ferroviaria Italiana, e raccordi in cavo interrato lunghi 2,7 km alla linea “Trento RT – Ala RT”, nel comune di Aldeno. Il tracciato dei nuovi elettrodotti è stato definito grazie a un dialogo costruttivo tra Terna e la Provincia Autonoma di Trento.

Una volta realizzata, l’opera fornirà un contributo fondamentale alla mobilità sostenibile, potenziando il trasporto ferroviario e offrendo un nuovo punto di connessione alla rete di trasmissione nazionale, a beneficio dello sviluppo locale.

I cittadini, in particolare i proprietari delle particelle interessate, potranno consultare la documentazione progettuale presso gli uffici della Provincia Autonoma di Trento e dei comuni di Trento e Aldeno. Sarà possibile scaricare i materiali attraverso un link dedicato fornito da Terna. Eventuali osservazioni scritte potranno essere presentate alla Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, con copia a Terna per conoscenza.

Questo progetto rappresenta un ulteriore passo di Terna verso la modernizzazione e l’efficienza della rete elettrica nazionale, con una forte attenzione alla sostenibilità e alla sinergia con il territorio.