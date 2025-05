TERME DI LEVICO (TN) * STAGIONE CULTURALE 2025: «150 PERSONE PER IL VERNISSAGE DI SERGIO CARA, CON IL DUO SALIS»

19.58 - lunedì 5 maggio 2025

S’è aperta con il pubblico delle grandi occasioni la stagione culturale 2025 organizzata dalle Terme di Levico. Sabato sera oltre 150 appassionati di pittura e musica hanno gremito il salone delle feste per il vernissage della mostra di acquerelli di Sergio Cara presentati da Riccarda Turrina e Giuseppe Calliari, accompagnati dal concerto per arpa e flauto del Duo Salis.

Si apre così nel migliore dei modi la stagione culturale voluta da Massimo Oss, amministratore delegato della delle Terme, con l’obiettivo dichiarato, durante il suo intervento rivolto ai presenti nel salone, di farne un polo di attrazione culturale oltre che di salute e benessere.

Il programma 2025, ideato e prodotto da un apposito comitato composto da Manuela Dalmeri, Mariano Anderle, Sonia Carli e Silvio Casagrande, propone un ciclo di eventi dedicati alla cultura di alto livello che vuole caratterizzare l’estate levicense.

La stagione 2025 alle Terme proporrà fino a settembre inoltrato una rassegna jazz in dieci serate ed altrettante saranno dedicate al cinema delle donne come protagoniste della loro emancipazione, musica classica, incontri scientifici con nomi noti nel panorama internazionale della ricerca, la Haydn in concerto alla vigilia di Ferragosto, storia termale ed incontri letterari.

Ne spiega il senso Mariano Anderle, che allo studio della fisica dei materiali per il quale è noto a livello internazionale abbina la passione per la cultura in senso lato <Abbiamo pensato la stagione del nuovo corso termale levicense con l’ambizione di integrare cura con benessere fisico, funzioni culturali e risorse creative ricomponendo l’unità della persona>,