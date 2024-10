SVP * «TREFFEN DER GENERATION 60+ MIT DER PARTEISPITZE DER SÜDTIROLER VOLKSPARTEI, SENIORENPOLITIK SOLL MEHR GEWICHT ERHALTEN»

08.45 - giovedì 17 ottobre 2024

Treffen der Generation 60+ mit der Parteispitze der Südtiroler Volkspartei: Seniorenpolitik soll mehr Gewicht erhalten. Am vergangenen Montag traf sich die SVP-Generation 60+ mit der Parteispitze der Südtiroler Volkspartei (SVP) in der Parteizentrale zu einem intensiven Austausch. Dem Gespräch ging eine interne Klausur der Generation 60+ voraus, bei der, zentrale Herausforderungen und Ziele der Seniorenpolitik formuliert wurden. Dabei wurde ein besonderer Fokus auf die bevorstehenden Gemeinderatswahlen gelegt, die als wichtiger Indikator für die Repräsentanz älterer Menschen in der Politik gesehen werden.

Repräsentanz älterer Generationen in der Gesellschaft stärken. Die Generation 60+ betonte, dass ältere Menschen einen immer größeren Teil der Gesellschaft ausmachen. Dies erfordere eine verstärkte Berücksichtigung ihrer Anliegen sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik. „Gerade in Hinblick auf die kommenden Gemeinderatswahlen muss die Stimme der älteren Generation stärker gehört werden“, erklärte Otto von Dellemann, Vorsitzender der Generation 60+. Er zeigte sich erfreut, dass Parteiobmann Dieter Steger und Landessekretär Harald Stauder ihre Anliegen mit großem Interesse aufnahmen.

Wertschätzung als unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenhalts

Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte während des Treffens die Bedeutung der älteren Generation für den sozialen Zusammenhalt. „Eine Gesellschaft, die ihre Senioren schätzt und aktiv einbezieht, fördert das Gefühl von Gemeinschaft und Verantwortlichkeit für alle Generationen“, so Kompatscher. Wertschätzung sei nicht nur eine Frage des Respekts, sondern eine logische Notwendigkeit, um die vielfältigen Fähigkeiten und Perspektiven der älteren Menschen optimal zu nutzen und die Gesellschaft als Ganzes zu bereichern.

Verbesserte Handlungsmöglichkeiten auf Gemeindeebene gefordert. Ein zentraler Punkt des Treffens war die Verbesserung der konkreten Gestaltungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene. Die Delegation der Generation 60+ forderte, dass die Partei ihre Unterstützung in Bereichen wie Soziales, Wirtschaft, Gesundheit, Wohnbau und Kultur weiter ausbaut. Besonders betont wurde die Förderung des intergenerationellen Zusammenlebens als wichtiger Schritt zur Stärkung des sozialen Miteinanders.

Seniorenpolitik als Verpflichtung. Zum Abschluss des Gesprächs bekräftigte Otto von Dellemann die Verpflichtung der Seniorenpolitik, die Rechte älterer Menschen zu wahren und zu fördern: „Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen.“ Er bedankte sich bei Parteiobmann Dieter Steger, Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landessekretär Harald Stauder und Landesgeschäftsführer Martin Karl Pircher für das konstruktive Gespräch und deren großes Interesse an der Stärkung der Anliegen der älteren Generation.