SVP * «GUTE LÖSUNG FÜR VERKEHR AUF RESCHENBUNDESSTRASSE GEFUNDEN»

20.20 - lunedì 9 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gute Lösung für Verkehr auf Reschenbundesstraße gefunden

„Für die wegen der Errichtung einer Steinschlaggalerie bald vollständig gesperrte Reschenbundesstraße gibt es eine gute Lösung“, sagt SVP-Vizeobmann und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Landeshauptmann Arno Kompatscher, SVP-Bezirksobmann Albrecht Plangger und er hätten diese in zahlreichen Gesprächen mit den Kollegen in Tirol und Graubünden herbeiführen können. „Ein funktionierender regionaler Güter- und Warenverkehr kann somit sichergestellt werden.“

An mehreren Gesprächstischen haben sich Arno Kompatscher, Daniel Alfreider und Albrecht Plangger in den vergangenen Wochen und Monaten um eine gute Lösung betreffend einer zentralen Verkehrsader bemüht – was ihnen nun auch gelungen ist: Trotz der vollständigen Sperre der Reschenbundesstraße B180, wo eine Galerie zum Schutz vor Steinschlag errichtet wird, wird der regionale Güter- und Warenverkehr nicht zum Stillstand kommen: „Die vereinbarten Umleitungsrouten sind weitgehend ohne Einschränkungen nutzbar“, erklärt Daniel Alfreider. Sie beträfen ausschließlich Lastwagen, die von Südtirol nach Nordtirol müssten – oder von Nordtirol nach Südtirol. „Die Unternehmen im Vinschgau können somit aufatmen.“

///

*** TRADUZIONE TESTO ORIGINALE IN FRANCESE CON GOOGLE TRANSLATE **

///

Buona soluzione trovata per il traffico sulla Via della Resia. “C’è una buona soluzione per la Via della Resia, che presto sarà completamente chiusa a causa della costruzione di una galleria paramassi”, afferma il vicepresidente dell’UDC e consigliere regionale per la mobilità Daniel Alfreider. Il governatore regionale Arno Kompatscher, il presidente distrettuale dell’UDC Albrecht Plangger e lui avrebbe potuto portare a termine questo in numerose discussioni con i colleghi del Tirolo e dei Grigioni. “In questo modo è possibile garantire un trasporto regionale funzionante di merci e merci.”

Arno Kompatscher, Daniel Alfreider e Albrecht Plangger hanno cercato in diversi tavoli di discussione delle ultime settimane e mesi di trovare una buona soluzione per un’arteria di traffico centrale – cosa che ora ci sono riusciti: nonostante la chiusura completa della strada della Resia B180, dove è stata costruita una galleria per la protezione contro la caduta massi, il traffico regionale di merci e merci non verrà fermato: “Le vie di deviazione concordate possono essere utilizzate in gran parte senza restrizioni”, spiega Daniel Alfreider. Riguardano solo i camion che devono andare dall’Alto Adige al Nord Tirolo – o dal Nord Tirolo all’Alto Adige. “Le aziende della Val Venosta possono quindi tirare un sospiro di sollievo.”