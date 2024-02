SVP * ACHAMMER, « BEACHTLICHES WAHLERGEBNIS FÜR DIE SVP IN BRIXEN »

07.24 - lunedì 26 febbraio 2024

Achammer: „Beachtliches Wahlergebnis für die SVP in Brixen“. SVP-Obmann Philipp Achammer beglückwünscht der SVP-Brixen zum Wahlausgang: “Die SVP-Brixen konnte augenscheinlich durch eine solide Erfolgsbilanz, mit einem guten Programm, motivierten Kandidatinnen und Kandidaten und einem starken Spitzenkandidaten die Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde erneut von sich überzeugen“.

Wie bekannt, waren die Brixnerinnen und Brixner am gestrigen Sonntag dazu aufgerufen ihren Bürgermeister und ihren Stadtrat zu wählen. Das starke Abschneiden der SVP-Liste und des Bürgermeisterkandidaten Andreas Jungmann sei beachtlich, so Achammer, es sei nämlich nicht selbstverständlich gewesen.

„Insbesondere gratuliere ich zu dieser außerordentlichen Teamleistung und natürlich insbesondere Andreas Jungmann, dem zukünftigen Bürgermeister der Stadtgemeinde“ meint SVP-Obmann Achammer, auch im Namen der Gesamtpartei. Die SVP-Brixen habe gemeinsam vorgemacht, was alles erreichbar ist durch eine gute Mannschaftsleistung. Durch das starke Abschneiden in Brixen gehe man nunmehr noch optimistischer in die Wahlgänge, die im Sommer anstünden.

„Andreas Jungmann wünsche ich gutes Gelingen. Ich bin sicher, dass Jungmann und der künftige Ausschuss bestmöglich für die Bürgerinnen und Bürger von Brixen arbeiten werden“, so Achammer abschließend.