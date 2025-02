“SVOLTA GENERAZIONALE“ * “LE VERE CAUSE DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO“: «PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI VLADIMIR PUTIN, A TRENTO (22/2 – 20.30)

16.30 - mercoledì 12 febbraio 2025

Svolta generazionale, associazione giovanile che si muove su tutto il territorio nazionale, organizza per sabato 22 febbraio ad ore 20.30 presso l’auditorium di Via giusti 35 a Trento, la presentazione del libro di Vladimir Putin, Le vere cause del conflitto russo – ucraino pubblicato da Visione Editore. Saranno presenti il direttore della casa editrice, Francesco Toscano, e Bruno Scapini, diplomatico italiano ed ex ambasciatore.

“Questa opera editoriale, del 2021, esalta le ragioni della pace, della continuità storica, spirituale e culturale tra due popoli – afferma il direttore Francesco Toscano. Questo è un lavoro – continua Toscano – che mette al centro la cultura e cerca di tenere insieme i fili che sono stati spezzati con l’inganno dagli oligarchi occidentali per ricostruire in prospettiva un’armonia tra mondi che condividono un passato importante e che possono tornare a riabbracciarsi. Solo con il dialogo e la diplomazia si può pensare di mettere la parola fine a questo conflitto e questo libro offre esattamente questa chiave di lettura”.

Il referente dell’associazione, Lorenzo Bossi, esprime la sua soddisfazione e ritiene “importante, in un momento storico come quello attuale, aprire gli orizzonti ad un lavoro culturale che costruisca ponti anziché steccati con un lavoro di approfondimento editoriale importante, che bilancia un mondo dell’informazione troppo spesso orientato in maniera unipolare. Siamo un’associazione giovanile che non solo pensa al futuro, ma rappresenta il futuro.

E non lo vogliamo costellato di bombe, violenza, cieca propaganda agli ordini di grandi élite finanziarie occidentali. E’ importante offrire spazi di riflessione che aprano uno squarcio nel velo del pensiero unico”. L’appuntamento è a Trento il 22 febbraio, per informazioni e prenotazione scrivere a evento22febbraio@gmail.com.