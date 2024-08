“STRADA VINO E SAPORI TRENTINO * “PINÈ SOTTO LE STELLE”: «MERCOLEDÌ 7/8 DALLE 20.00 A BASELGA LE DEGUSTAZIONI DEL SODALIZIO CHE PROMUOVE L’ENOGASTRONOMIA»

13.05 - sabato 3 agosto 2024

Mercoledì 7 agosto, dalle 20.00 alle 23.00, appuntamento a Baselga di Pinè per gustare i prodotti di alcune aziende associate al sodalizio che promuove l’enogastronomia del territorio, in occasione degli “Incontri di Gusto”.

Nell’ambito della rassegna “Pinè sotto le stelle” di mercoledì 7 agosto, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino arricchirà con i prodotti di diversi suoi associati gli “Incontri di Gusto”. Per l’occasione, dalle 20.00 alle 23.00 il centro di Baselga di Pinè sarà lo scenario di un percorso di degustazione sotto le stelle, tra prelibatezze culinarie e ottima musica di accompagnamento.

Lungo Corso Roma, gli ospiti potranno incontrare e conoscere Antica Erboristeria Cappelletti, Apicoltura Trentina Valle di Cavedine, Associazione B&B di Qualità, Azienda Agricola Le Mandre, Cembra Cantina di Montagna, Cooperativa Castanicoltori del Trentino, Distilleria Marzadro, La Campirlota, Macelleria Zanotelli, Madonna delle Vittorie, Maso Grener, Maso Martis e Terre del Lagorai.

Ad interpretare alcune produzioni in una serie di proposte gastronomiche di alto livello, i ragazzi de La Taola, che dal 2022 fanno gli chef a domicilio e organizzano eventi legati al cibo e alla sostenibilità alimentare. E così, appassionati e turisti potranno degustare la Tartelletta con crema pasticcera alla verbena, piccoli frutti e miele, la Spuma di yogurt con crumble alle castagne e mirtilli, lo Smorrebrod (tramezzino aperto) trentino in due versioni, con battuta di manzo o con una tartare di trota salmonata, guarnito al momento con prodotti locali di montagna, tutti di produttori soci della Strada, lavorati con taglio gourmet.

Inoltre, Antica Erboristeria Dott. Cappelletti proporrà alcuni originali realizzerà alcuni cocktail: lo Spritz “classico” con lo Specialino, lo Spritz “di città” con il Mazzura – leggermente floreale, amarognolo e vegano – e lo Spritz “di montagna” con Amaro Pasubio, al sapore di pino mugo.

“Per la nostra associazione la serata di Baselga di Pinè dedicata agli Incontri di gusto è un’importante occasione di visibilità, perché ci consente di intercettare non solo un pubblico locale, ma anche i tanti turisti che in estate scelgono l’Altopiano di Pinè per le loro vacanze. Una bella opportunità di portare le nostre specialità anche fuori dai confini provinciali”, sottolinea Sergio Valentini, presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.

L’appuntamento, in collaborazione con Co.Pinè il consorzio che raccoglie gli operatori economici dell’Altopiano, sarà allietato dalle note di ben tre formazioni dislocate lungo il percorso ovvero Monica Giorgetti Organ Trio, Denise Berloffa Vocalist e Gloria&Antonio Acoustic duo.