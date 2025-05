STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * “GEMME DI GUSTO“: «LA RASSEGNA DEDICATA AI PROFUMI E SAPORI DELLA PRIMAVERA»

08.08 - venerdì 9 maggio 2025

Si preannuncia un fine settimana scoppiettante con la nuova carrellata di eventi di Gemme di gusto, la rassegna della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino dedicata ai profumi e sapori della primavera. Il modo perfetto per festeggiare le mamme con un regalo originale e inaspettato.

Si parte con Tasting Spring, nella mattinata di venerdì e sabato presso la cantina Vivallis di Nogaredo: una degustazione di vini in abbinata ai formaggi di Caseificio Sociale di Sabbionara e trasformati di frutta e verdura Biodebiasi per poi andare alla scoperta della Destra Adige, tra vigneti rigogliosi e piacevoli centri storici.

Oppure si può scegliere un tocco di romanticismo con La Valle dei Laghi a tutto tondo, in cui la passeggiata in autonomia su uno dei tanti percorsi del territorio – dal Sentiero della Nosiola al giro del Lago di Cavedine, solo per citarne alcuni – si conclude all’Hosteria Toblino dove gustare un aperitivo a base di vini della Cantina Toblino affiancati da salumi artigianali di Salumeria Belli. Da venerdì a domenica.

E se si è in cerca di quiete e autenticità, è perfetta anche la proposta Tra boschi e muretti a secco, in programma sabato e domenica a Valle di Terragnolo. Qui l’esperienza outdoor si completerà con un aperitivo a base di fanzelto, presso l’Osteria 33, nella frazione di Piazza. Una degustazione ancora più speciale grazie all’abbinamento con i prodotti di Salumeria Belli e Caseificio Sociale di Sabbionara, affiancati da un calice di Nera dei Baisi, vino di Albino Armani Viticoltori dal 1607 prodotto da un vigneto dalla storia secolare. Nella mattina di sabato, in particolare, il programma si arricchisce di un momento d’arte con Acquerelli Vino e Sapori: guidati dall’artista Marina Francesconi, ci si potrà mettere alla prova con colori e pennelli, nell’arte dello “sketching” dal vivo immortalando i suggestivi panorami della Val di Terragnolo. E una volta finito, si potrà parlare ancora di arte ed emozioni di fronte ad un calice di vino all’Osteria 33.

I muretti a secco saranno protagonisti anche nell’appuntamento di sabato di Tenuta Gottardi in Valle di Cembra dal titolo Vini e territorio, dove la degustazione in abbinata a salumi e formaggi del territorio avverrà – tempo permettendo – direttamente in vigna, location perfetta per apprezzare la bellezza dello scenario e gli arditi terrazzamenti della valle.

E infine un appuntamento completamente dedicato alle mamme: domenica Innesti Restaurant di Pergine Valsugana organizza infatti Di madre in figliə, con il coinvolgimento di tre aziende vinicole trentine che interpretano alla perfezione il legame tra madri e figli, ovvero Cantina Endrizzi, Maso Martis e Villa Corniole e i loro vini in abbinata al menù Gemme dello chef Daniele Tomasi.

Seguiranno, nei fine settimana successivi, moltissimi altri eventi per colorare la primavera trentina.