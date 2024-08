STRADA DEL VINO SAPORI – TRENTINO * INCONTRI DI GUSTO”: «“PINÈ SOTTO LE STELLE“, TRA PRELIBATEZZE CULINARIE E MUSICA (28/8 – 21.00)»

08.15 - mercoledì 28 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mercoledì 28 agosto, dalle 21.00 alle 23.00, appuntamento a Baselga di Pinè per gustare i prodotti di una selezione di realtà associate al sodalizio che promuove l’enogastronomia del territorio, in occasione degli “Incontri di Gusto”.

Nell’ambito della rassegna “Pinè sotto le stelle”, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino arricchirà gli “Incontri di Gusto” della serata di mercoledì 28 agosto con i prodotti e la partecipazione di diversi associati. Per l’occasione, dalle ore 21.00 alle 23.00 il centro di Baselga di Pinè sarà lo scenario di un percorso di degustazione sotto le stelle, tra prelibatezze culinarie e ottima musica di accompagnamento.

Lungo Corso Roma, gli ospiti potranno incontrare e conoscere Apicoltura Trentina Valle di Cavedine, Associazione B&B di Qualità in Trentino, Azienda Agricola Le Mandre, Cembra Cantina di Montagna, Cooperativa Castanicoltori del Trentino, Distilleria Marzadro, La Campirlota, Madonna delle Vittorie, Maso Grener e Terre del Lagorai.

Per l’occasione, Antica Erboristeria Dott. Cappelletti realizzerà alcuni originali cocktail: lo Spritz “classico” con lo Specialino, lo Spritz “di città” con il Mazzura – tra il floreale e l’amaricante – e lo Spritz “di montagna” con Amaro Pasubio, al sapore di pino mugo.

A rappresentare prodotti di eccellenza del territorio in chiave gourmet, non mancheranno creative interpretazioni preparate dai talentuosi giovani chef de La Taola: la Tartelletta con crema pasticcera alla verbena, piccoli frutti e miele, la Spuma di yogurt con crumble alle castagne e mirtilli, lo Smorrebrod – tramezzino aperto trentino in due versioni, con battuta di manzo o con tartare di trota salmonata, guarniti al momento.

La serata, organizzata grazie alla rinnovata collaborazione con CoPinè, il Consorzio che raccoglie gli operatori economici dell’Altopiano, sarà animata dalla proposta musicale di Sonic Trio, Denise Berloffa Vocalist e Gloria & Antonio Acoustic duo, per un vero connubio tra gusto e musica.

“Siamo felici di poter riproporre questo appuntamento, precedentemente annullato causa meteo avverso, perché è una importante occasione per raccontare a turisti e residenti una parte di quel variegato mondo rappresentato dalla nostra associazione” sottolinea Sergio Valentini, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.