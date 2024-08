STANCHINA (CAMPOBASE) * GRANDI CARNIVORI: «QUANTI ORSI SI POSSONO ABBATTERE IN TRENTINO?»

07.28 - mercoledì 14 agosto 2024

Quanti Orsi si possono abbattere in Trentino? Da oltre un anno si discute incessantemente di abbattimenti di orsi problematici in Trentino, ma non si è mai giunti a soluzioni concrete e leggiamo quotidianamente fatti di cronaca a cui seguono le solite dichiarazioni da parte della Giunta provinciale.

Nonostante gli sforzi per convivere con questi animali, l’approccio attuale si è dimostrato insufficiente. L’abbattimento, purtroppo necessario in alcuni casi, non può essere considerato una vittoria, ma piuttosto il segno dell’inefficacia delle politiche attuali. È evidente che la situazione richiede un intervento deciso e coordinato, che coinvolga le competenze locali, come la Forestale e gli istituti di ricerca, per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili.

È urgente passare da un approccio reattivo a uno preventivo, che preveda la riduzione della popolazione di orsi attraverso metodi non letali, come la sterilizzazione, e l’utilizzo di nuove tecnologie per il monitoraggio. Tuttavia, pur confermando la necessità di mettere in campo politiche volte alla prevenzione che salvaguardino la vita di questi animali sul lungo termine, è ormai evidente che occorre agire subito per ridurne il numero. In altri paesi europei la questione è presa molto seriamente.

Un esempio significativo proviene dalla Slovenia, dove quest’anno è stato deciso l’abbattimento di 176 esemplari di orso bruno, seguendo le indicazioni di esperti che hanno identificato nel sud del paese la maggiore densità di popolazione di orsi. Sebbene l’orso sia una specie protetta, il Ministero delle risorse naturali e degli affari territoriali sloveno ha optato per questa misura drastica per garantire la sicurezza e la salute dei residenti, mirando a ridurre la popolazione di orsi bruni.

Questa cifra è inferiore rispetto a quella dello scorso anno, quando ne furono eliminati 230 orsi.

In Provincia di Trento, la Giunta Fugatti ha varato una legge che ha fissato un numero massimo di esemplari che si possono abbattere nei prossimi tre anni, otto in tutto, senza però aggiungere di fatto alcunché alla precedente legge Rossi, che già permetteva di abbattere gli animali problematici. Ma, a quanto sembra, nessuno si è posto il problema di quanti siano davvero gli orsi da abbattere per garantire una convivenza che permetta in futuro alle persone di vivere il bosco e la montagna e non ci metta nuovamente di fronte a fatti drammatici. Non si vuole certo una ecatombe di orsi, ma un approccio mirato, scientifico e concertato è necessario, perché ora dobbiamo innanzitutto garantire la sicurezza delle persone.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

Se sia stato chiesto un incontro con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e se ci siano stati confronti con i rappresentanti europei per discutere l’applicazione delle deroghe previste dall’articolo 16 della direttiva Habitat, al fine di ottenere una gestione più flessibile e adeguata della popolazione di orsi in Trentino.

*

Roberto Stanchina