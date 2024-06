SOSAT – TRENTO * IN RICORDO DI TOMAS FRANCHINI: PRESIDENTE FERRARI, «SENTIAMO IL SOFFIO DEL SUO SPIRITO CHE ADESSO SI COLORA DI ETERNO, EXCELSIOR!»

08.39 - venerdì 7 giugno 2024

Attonita, la SOSAT partecipa al dolore dei Familiari e di tutti gli uomini della montagna per la prematura scomparsa di Tomas Franchini, “Chiodo d’Oro 2016”. Un entusiasmo straboccante ed un gusto tutto particolare per la sfida lo hanno sempre spinto verso nuove vette, nuovi orizzonti, nuove emozioni. L’approccio alla montagna e quello della passione più intima e potente. Provare, sperimentare, arrangiarsi e riprovare, quasi come in una officina alchemica, dove la pratica supplisce alla teoria. L’amore, quando prende sostanza, non muore mai e così e stato per Tomas.

Dapprima le pareti del Brenta, delle Valli del Sarca, di Fassa e della Valle di Mello, poi il Bianco e infine la Patagonia, aspra e mitica, una sorta di “Thule” sepolta fra nebbie altezze vertiginose. Vedere luoghi, terre e genti nuove, per conoscere, imparare, capire, diventando così, in modo naturale e senza alcuna retorica, “cittadino del mondo”.

Passione come fuoco che brucia e che accompagna adesso Tomas dentro l’Infinito, che lui esplora, ne siamo certi, con la medesima curiosità felice e lo stesso contagioso entusiasmo che sono i suoi tratti fondamentali.

Lo immaginiamo salire e sentiamo il soffio del suo spirito che adesso si colora di eterno. Excelsior!

Luciano Ferrari

Presidente Sosat