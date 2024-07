SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * “MISS SARNONICO”: «SUL PODIO LA 18ENNE ITALO-CUBANA VALENTINA VALENTI, RESIDENTE A LANA»

11.48 - lunedì 22 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dopo un pomeriggio uggioso e ricco di prove, la serata di domenica 21 luglio a Sarnonico si è svolta sotto ad un cielo stellato, e ha visto sfilare venti ragazze che hanno deciso di mettersi alla prova e buttarsi in una nuova esperienza, per riuscire a portare a casa la corona e il diritto di accedere alle Finali regionali.

La sfilata è cominciata alle ore 21:00, grazie alla collaborazione del Comune di Sarnonico, con il Vicesindaco Carlo Zambonin in prima linea. e della Proloco e di numerosi sponsor locali che hanno allestito palco e passerella presso impianti sportivi della rinomata località nonesa. La serata si è aperta con una vivace sigla curata dalla coreografa Cristiana Bertelli, in cui le miss si sono fatte conoscere dalla giuria ballando, per poi sfilare con il loro abito da sera e con il nuovo outfit sportivo Givova, partner del Concorso, per la parte dedicata alla votazione.

L’ evento ha accolto anche un momento di gioco con i più piccoli che si sono sfidati in una improvvisata passerella e che hanno strappato sorrisi e applausi al pubblico grazie alla loro simpatia e spontaneità. Durante la serata le ragazze sono state curate nel look dalla professionalità dello staff del Salone Michela Style di Largaiolli Michela Dimaro. Salone Hair Studios di Paola Foldi Bolzano per il marchio Framesi, nuovo marchio entrato nella famiglia di Miss Italia.

La serata ha visto sette vincitrici elette dalla giuria, di cui due a parimerito, tutte con l’accesso alle finali regionali.

La giuria, presieduta dalla Sindaca Emanuela Abram, ha decretato come vincitrice e prima classificata Valentina Valenti, una diciottenne italo-cubana e studentessa al liceo linguistico, parla 4 lingue, residente a Lana in provincia di Bolzano, che si è aggiudicata il titolo di “Miss Sarnonico” e una passerella con la preziosa corona Miluna. Valentina è una ragazza molto sorridente, ha praticato danza classica e moderna per diversi anni e vorrebbe coronare il suo sogno di studiare moda.

La medaglia d’argento, con la fascia di Miss Rocchetta, è stata conquistata dalla raggiante Sharon Borgia, ha ventitre anni e abita a Bolzano. Sharon ama giocare a pallavolo e il suo motto è quello di “vivere la vita a mille”.

Il terzo posto, con la fascia di Miss Framesi, porta il nome di Anna Laura Tataru, una ragazza estroversa, studentessa di diciannove anni, amante della palestra e residente a Trento. Il suo sogno è quello di diventare una poliziotta in gamba.

Quarta classificata è stata Alessandra Bolzon. Alessandra è una diciannovenne di Trento che pratica atletica leggera, studentessa dterminata di biotecnologie che ambisce a fare carriera nel mondo della moda.

Al quinto posto è stata eletta la bionda e dolce Krystal Montibeller, una ragazza di diciannove anni residente a Levico terme. Krystal è una studentessa di odontoiatria molto ambiziosa e con la passione per l’uncinetto, con il sogno di diventare un’attrice.

Seste classificate a parimerito per le finali regionali sono state con la fascia di Miss Radio Nbc, Irene Pezcoller, una giovanissima studentessa di lingue di diciott’anni, residente a Calliano e con il sogno di diventare una cantante, assieme all’ambiziosa Algena Cenga, una diciottenne di Merano, studentessa di giurisprudenza che ambisce a diventare un avvocato di successo.

Molto apprezzato dalle ragazze, dai genitori e dal pubblico è stato il discorso della Sindaca Emanuela Abram, che ha analizzato il Concorso e le partecipanti dei giorni d’oggi, elogiando il coraggio, la forza e la naturalezza con cui le ragazze si avvicinano a questa esperienza. Le finali regionali si terranno a partire dall’7 agosto ad Andalo. A seguire il 9 agosto Fiera di Primiero, 13 agosto San Leonardo in Passiria, il 16 agosto a Folgaria e a Bressanone, in Piazza Duomo, domenica 18 agosto.

Presente in giuria anche l’elegante madrina Alexia Quaglia, 19 anni di Bolzano, ballerina professionista che la giuria aveva eletto Miss Sarnonico l’estate scorsa. Alexia dopo il successo di Sarnonico ha proseguito arrivando alle prefinali nazionali con il titolo di Miss Sudtirol. Molto ambiziosa e preparata, studia per entrare nei corpi di ballo più importanti d’Italia.

Il tour 2024 in Trentino-Alto Adige prevede i i seguenti appuntamenti delle selezioni provinciali: prossimo appuntamento martedì 23 agosto al Bar alla Spiaggia Campolongo, sabato 27 luglio a Pinzolo, martedì 30 luglio a Canazei, mercoledì 31 luglio ad Arco e domenica 4 agosto a Spormaggiore.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige quest’anno sarà ospitata come sopra scritto, nuovamente in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michela Andreatta, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite fino a metà agosto per tutte le ragazze dai 17 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com 0461.239111