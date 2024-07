SOLEO SHOW * MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE: «IL 16/7 SONIA LEONARDI E LUCIO GARDIN IN VALSUGANA, AL “VALCANOVER” (ORE 20.45)»

18.06 - lunedì 15 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Stiamo entrando nel vivo della stagione delle sfilate del circuito Miss Italia in Trentino Alto Adige con la seconda tappa dell’estate 2024. Dopo qualche anno di assenza, martedì 16 luglio la bellezza torna ad essere protagonista in Valsugana, precisamente al Ristorante Pizzeria Valcanover con inizio alle ore 20.45. Proprio qui nel 2017 vince la sua prima sfilata Alice Rachele Arlanch, la bellissima ragazza di Vallarsa, diventata poi Miss Italia.

La sfilata per eleggere la più bella tra le ragazze in concorso, avrà luogo su un palco e passerella allestiti per l’occasione da Michele il titolare del Ristorante, e vedrà sfilare una ventina di future reginette, tra i 17 e i 30 anni, tutte residenti in Trentino Alto Adige, pronte a mettersi in gioco per riuscire a portare a casa la corona e il diritto di accedere alle Finali regionali.

Lo spettacolo, curato nella regia e presentato da Sonia Leonardi darà l’occasione alle ragazze che partecipano, anche senza esperienza, di vivere una giornata diversa, di fare amicizia e di uscire dalla loro confort zone. Un palco importante anche per chi di loro vuole provare a lavorare nel mondo dello spettacolo.

Molto atteso è lo show di Lucio Gardin, noto comico Trentino, che intervallerà le uscite delle sfilate con alcuni suoi pezzi esilaranti e divertenti. Sarà lui ad aprire la serata e a mettere le ragazze a loro agio. Lo ritroveremo in diversi momenti durante la sfilata. Seguirà poi la sfilata vera e propria, dove la giuria selezionerà, passaggio dopo passaggio, le 6 ragazze più meritevoli per proseguire il loro percorso nelle finali regionali.

L’ingresso alla serata sarà gratuito e offre la possibilità di assistere all’evento gustando un’ottima pizza o sorseggiando un fresco drink. Durante la serata le ragazze saranno curate nel look dalla professionalità dello staff Framesi, nuovo brand che affianca tutte le selezioni Miss Italia.

Saranno presenti due saloni: il Salone Amor Style di Roberta Gasperi di Caldonazzo e il Salone Roby Style di Trento di Roberta Pedrotti. La prima classificata con il titolo di Miss Valcanover, si aggiudicherà oltre ai prodotti per i capelli offerti da Framesi, anche un bellissimo gioiello regalato dalla Gioielleria Piffer del Bren Center di Trento, per conto di Miluna.

Sul podio anche Miss Rocchetta, Miss Framesi e altre tre ragazze.

Il tour 2024 in Trentino-Alto Adige prevede i seguenti appuntamenti: prossimo appuntamento 19 luglio a Cles, 21 luglio a Sarnonico, 23 agosto al Bar alla Spiaggia Campolongo, 27 luglio a Pinzolo, 30 luglio a Canazei, 31 luglio ad Arco, 4 agosto a Spormaggiore, 7 agosto ad Andalo, 9 agosto a Fiera di Primiero, 13 agosto a San Leonardo in Passiria, 16 agosto a Folgaria. Il tour si concluderà con la finalissima domenica 18 agosto nella splendida Piazza Duomo di Bressanone, che ospiterà l’elezione di Miss Trentino-Alto Adige per l’ottavo anno consecutivo.

La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige quest’anno sarà ospitata per l’ottavo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 18 agosto. Un ringraziamento a Radio Nbc, radio partner della serata.

Per tutte le ragazze di età compresa tra i 17 e i 30 anni che volessero partecipare gratuitamente alle prossime sfilate di Miss Trentino Alto Adige possono inviare una mail a info@soleoshow.com oppure chiamare lo 0461.239111

Sarai invitata a partecipare ad una sfilata e potrai così vivere un’esperienza divertente e unica!