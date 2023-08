SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * FIERA DI PRIMIERO – FINALE REGIONALE: « ELETTE LE PRIME DUE PREFINALISTE NAZIONALI, ARIANNA CHIECHIO E GEMA ZARINA »

12.00 - mercoledì 9 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In una affollata Via Fiume, davanti al Municipio nel cuore località di Fiera di Primiero, si è svolta la prima Finale Regionale in cui le 28 candidate si sono contese il titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige e Miss Trentino Alto Adige. Fiera di Primiero ospita la Finale di Miss Italia dal 2003, e vanta sempre una grande affluenza nella piazza con oltre 1.000 persone. A rendere possibile l’evento la preziosa collaborazione del Comitato Fierainsieme capitanato dal Presidente Antonio Stompanato, e del Comune, con il Sindaco Daniele Depaoli. Le ragazze in gara, presentate dalla consueta eleganza di Sonia Leonardi, sono tutte ragazze provenienti dal Trentino-Alto Adige tra i 17 e i 30 anni, che si sono qualificate nelle sfilate provinciali svoltesi a partire da maggio e conclusesi ad inizio agosto, aggiudicandosi una fascia per le Regionali.

Presente come di consueto una giuria rinomata presieduta dal sindaco Daniele De Paoli. Due le finaliste elette a Fiera di Primiero: Miss Miluna Trentino Alto Adige e Miss Eleganza Trentino Alto Adige. Il primo titolo, Miss Miluna, va alla bellissima diciottenne roveretana Arianna Chiechio incoronata da Antonio Stompanato presidente dell’APT e dalla uscente bellissima Miss Eleganza Taa 2022 Giulia Barberini. Arianna è una ragazza molto sportiva, infatti pratica palestra e ginnastica artistica fin da quando era bambina. È una studentessa liceale, si considera una ragazza molto altruista e a volte troppo autocritica. Dice di aver partecipato a Miss Italia perché ama la sua regione, il Trentino Alto Adige, ed è fiera di poterlo rappresentare in questo concorso.

Il titolo di Miss eleganza è stato vinto dalla sorridente ed energica italo-venezuelana Gema Zarina, ventinovenne di Trento, mamma di due bellissime bambine di uno e tre anni. Gema è laureata in scienze della comunicazione, lavora come modella da molti anni, nel tempo libero ama praticare yoga. Si definisce una ragazza molta disciplinata e costante, uno dei suoi difetti dice essere il perfezionismo. La sua partecipazione a Miss Italia perché sente di essere in una fase della sua vita in cui può ispirare tante donne con la sua eleganza e raffinatezza.

Le due vincitrici saranno le prime Finaliste Regionali del Trentino-Alto Adige e si aggiudicheranno il lasciapassare per le prefinali nazionali, formando il gruppo delle 9 ragazze della nostra regione. Oltre al concorso, le Miss hanno potuto sfilare in passerella come delle vere indossatrici con la presentazione dei capi autunno-inverno 2023-2024. Molto apprezzate dai numerosi turisti, sono state le diverse uscite dei 5 negozi presenti: Bellotto, Gaio Stores, Night and Day, Bancher e Chiaro Scuro.

Bellotto ci ha presentato degli outfit giovani colorati e grintosi, comodi da utilizzare tutti i giorni; a seguire Gaio ha proposto abiti più eleganti per una donna esigente ma contemporanea. Night and Day ha sfilato con dei capi molto ricercati, originali e di grande tendenza, proponendo oltre all’abbigliamento anche delle calzature trendy. Chiaro Scuro invece ha proposto uno stile vintage rivisitato in chiave moderna per vestire la donna che vuol distinguersi. A chiudere la sfilata, ci ha pensato Bancher con i frizzanti e divertenti abiti tirolesi, valorizzati con brio dalle modelle. Colore, folclore e tradizione hanno chiuso l’apprezzato momento moda. A curare l’hairlook delle miss ci ha pensato lo staff del Salone Giulia Style di Giulia Partel di Predazzo, in rappresentanza del marchio Framesi, new entry nella famiglia Miss Italia per il 2023.

Un ringraziamento speciale va a tutti i media che ci seguono con interesse, a Radio Nbc per la sempre preziosa collaborazione.

La prossima data delle Finali Regionali, a cui le ragazze potranno partecipare sarà mercoeldì 9 agosto ad Andalo per l’elezione di Miss Cinema Trentino Alto Adige, a seguire Folgaria il 12 agosto e Lagundo il 15 agosto. La finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino-Alto Adige sarà ospitata per il settimo anno consecutivo in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone lunedì 21 agosto.

In questa, che sarà la serata più importante ed attesa, voluta dalla Associazione Turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione, che prenderà la corona di Michelle De Pinto, e che per un anno intero veicolerà la bellezza della nostra Regione in tutta Italia.

Sonia Leonardi sprona le ragazze a vincere la timidezza e ad iscriversi per vivere un’esperienza diversa, per divertirsi e socializzare

Si creano nuove amicizie e possono nascere delle buone opportunità lavorative nel campo artistico.

Le sfilate di Miss Italia sono dei veri e propri casting per conoscere meglio le ragazze che potranno poi anche collaborare con noi. Infatti, quasi tutte le nostre modelle ed hostess, hanno iniziato partecipando a Miss Italia. Credere nei sogni è ancora possibile e non dobbiamo mai smettere di farlo. Iscriviti gratuitamente al Concorso, fino a metà agosto, chiedi informazioni a soleo@soleoshow.com – 0461 239111

Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni che hanno voglia di vivere una bella esperienza, da cui spesso nascono delle ottime opportunità lavorative. Soleo@soleoshow.com tel. 0461.239111