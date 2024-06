SOLDO (STATI UNITI D’EUROPA) * CANNABIS: «OGGI 6/6 IN PIAZZA DUOMO A TRENTO CON GLI IMPRENDITORI DELLA CANAPA INDUSTRIALE (11,00)»

07.24 - giovedì 6 giugno 2024

Trento, 6 giugno Piazza del Duomo ore 11:00 punto stampa della candidata alle elezioni europee Antonella Soldo con imprenditori della canapa industriale.

“Dalla piazza simbolo del Festival dell’Economia per lanciare un messaggio sul mercato sommerso della Cannabis che vale 7 miliardi ed è in mano alle mafie. Ma invece di preoccuparsi di questo il governo mira a punire gli unici che finora sulla cannabis hanno pagato le tasse: i lavoratori e le lavoratrici della canapa industriale. Qui in Trentino ci sono delle eccellenze italiane: dalla prima azienda italiana autorizzata a produrre cannabis medica, a aziende di tessuti, cosmetica e tanti negozi.

Oltre a molte aziende agricole che coltivano: la cannabis delle Dolomiti è tra le più pregiate perché lo shock termico del freddo crea le condizioni per cui la pianta cresca e si sviluppi forte e ricca di resine. Se solo mettessimo da parte un po’ di pregiudizi scopriremmo molte cose. Per questo abbiamo deciso di distribuire canapa Made in Trentino in questa piazza” dice Antonella Soldo, candidata della Lista Stati Uniti D’Europa che interverrà insieme all’avvocato Fabio Valcanover l’imprenditore Andrea Calliari, Dolomiti Grow e l’imprenditrice Cristina Anedda di Chacruna Cannabis Social Club.