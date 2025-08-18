SOCIOMETRICA * “RICCHEZZA COMUNI TURISTICI 2025” – DESTINAZIONI ALPINE: «OTTIMI INCREMENTI PER, BOLZANO +68,0% / BRESSANONE +64,1% / LIVIGNO +50,7% / RIO PUSTERIA +47,5% / S. GIOVANNI DI FASSA +42,2% / ORTISEI +36,2%» (REPORT PDF)

23.49 - lunedì 18 agosto 2025

Dal mare alle città: dieci anni che cambiano tutto Osservando i numeri delle presenze turistiche complessive in Italia dal 2008 al 2024 (e prima di entrare nel dettaglio comunale per il decennio 2014-2024) emerge una storia interessante che racconta come il nostro settore turistico sia riuscito a superare difficoltà importanti e a crescere nel tempo.

Questi sedici anni ci mostrano tre momenti molto diversi tra loro, ognuno con le sue caratteristiche particolari. Guardando il periodo che va dal 2008 al 2019, vediamo che il turismo italiano è riuscito a crescere in modo abbastanza costante, anche se non sempre è stato facile.

Nel 2008 avevamo circa 373,7 milioni di presenze, e nel 2019 siamo arrivati a 436,7 milioni. Questo significa che in undici anni abbiamo avuto un aumento del 16,9%, che non è poco se pensiamo a tutte le difficoltà economiche che ci sono state in quegli anni. Gli anni più difficili sono stati quelli tra il 2012 e il 2014, quando l’economia europea attraversava un momento complicato. In questo periodo le presenze sono rimaste abbastanza ferme, intorno ai 377-380 milioni.

Ma dal 2015 in poi le cose sono cambiate: quell’anno abbiamo raggiunto quasi 393 milioni di presenze, e da lì è iniziata una crescita che non si è più fermata fino al 2019. Il 2019 è stato davvero un anno speciale per il turismo italiano, con 436,7 milioni di presenze: era il record di sempre fino a quel momento.

Questo ci fa capire che l’Italia, come destinazione turistica, aveva dimostrato di essere sempre più attrattiva per i visitatori di tutto il mondo. Poi è arrivato il 2020, e tutti sappiamo cosa è successo. La pandemia ha cambiato tutto da un giorno all’altro. Le presenze turistiche sono crollate a 208,4 milioni: abbiamo perso più di 228 milioni di pernottamenti in un solo anno, praticamente il 52,3% in meno rispetto al 2019.

È stata una perdita enorme, che ha cancellato in dodici mesi tutti i progressi fatti nel decennio precedente. Quello che è successo dal 2022 in poi è stato davvero sorprendente. Nel 2022 abbiamo registrato 412 milioni di presenze, che significa aver recuperato già il 94% dei livelli del 2019. Molti non se lo aspettavano così velocemente. Ma il bello doveva ancora venire. Nel 2023 abbiamo superato definitivamente il record del 2019, arrivando a 447,2 milioni di presenze.

E nel 2024 abbiamo fatto ancora meglio: 466,2 milioni di presenze, che rappresenta il nuovo record assoluto del turismo italiano. Questo significa che non solo siamo tornati ai livelli di prima della pandemia, ma li abbiamo superati del 6,7%. È un risultato che va oltre le aspettative più ottimiste.

Abbiamo visto quanto ciascun comune generi ricchezza nel turismo, in una fotografia che inquadra i dati del 2024, ma conviene avere uno sguardo più lungo per cogliere i cambiamenti costanti nel tempo, che si manifestano con chiarezza solo quando l’arco temporale è più ampio. Allora abbiamo considerato un decennio, dal 2014 al 2024 per capire se e come sono cambiate le dinamiche fra i maggiori comuni turistici italiani.

Non essendo disponibile una serie storia di stime sugli affitti brevi dal 2014, quando erano inesistenti, il confronto è fatto solo sui dati ufficiali delle presenze, alberghiere ed extra-alberghiere, rilevati da Istat. La tabella e il grafico evidenziano una significativa crescita delle presenze turistiche nelle maggiori destinazioni prese in esame nel periodo compreso tra il 2014 e il 2024. La città con l’incremento più rilevante è Bari (+125,1%), seguita da Bergamo (+117,4%).

Entrambe le città hanno più che raddoppiato il numero di presenze turistiche, probabilmente beneficiando di interventi sul turismo di varia natura e di un miglioramento generale dell’accessibilità e dell’offerta turistica. Da notare la performance di Bergamo, tradizionalmente non considerata città “turistica”, che saputo, tra i molteplici interventi, saputo “sfruttare” l’anno in cui è stata capitale della cultura.

Molto significativo è anche il dato relativo a destinazioni come Como (+97,9%), Lecce (+93,8%), Trieste (+93,5%) e Bologna (+92,0%), che mostrano incrementi prossimi al raddoppio. Questi dati suggeriscono un forte aumento della loro attrattività turistica, dovuto probabilmente alla valorizzazione del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico. Tra le grandi città, Roma registra un incremento straordinario (+80,0%), confermandosi destinazione irrinunciabile per il turismo nazionale e internazionale. Anche Milano (+37,3%) e Napoli (+33,6%), pur con incrementi meno clamorosi rispetto a Roma, dimostrano comunque una crescita significativa.

Le destinazioni alpine, in particolare dell’Alto Adige come Bolzano (+68,0%), Bressanone (+64,1%), Rio di Pusteria (+47,5%), e quelle dolomitiche come Ortisei (+36,2%), San Giovanni di Fassa (+42,2%) e Livigno (+50,7%), mostrano ottimi incrementi, indice di un turismo di montagna in espansione, favorito anche da una crescente attenzione al turismo outdoor e sostenibile e alla qualità dell’offerta delle alpi orientali. Interessante notare l’ottima performance delle località lacustri. Il Lago di Como, con un incremento del +97,9%, rappresenta il caso più evidente, confermando il crescente interesse per il turismo di qualità e di lusso, attratto da bellezza paesaggistica e offerta di alto livello.

Anche le località sul Lago di Garda, come Peschiera del Garda (+38,4%) e Bardolino (+36,3%), testimoniano una solida crescita, confermando come il turismo lacustre abbia saputo valorizzare con successo la propria offerta in termini di natura, relax e attività outdoor. In generale, i laghi italiani si confermano una delle risorse turistiche strategiche per il paese, sempre più apprezzate dal turismo nazionale e internazionale.

Tra le mete marittime sono crescita significativa solo Alghero (+51,7%) e Cefalù (+50,2%), che segnalano Una qualche difficoltà da parte nelle destinazioni balneari di mantenere posizioni di rilievo impatto di crescita di lungo periodo. Vedremo tra un po’ quali sono le destinazioni turistiche ferme al 2014 o addirittura in declino, Che rispecchia gli anni successivi.