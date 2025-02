SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VIGOLANA: «INTERVENTO NOTTURNO, DUE ESCURSIONISTI ROVERETANI IN DIFFICOLTÀ RECUPERATI CON L’ELICOTTERO»

22.36 - domenica 23 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Intervento notturno in Vigolana: due escursionisti in difficoltà recuperati con l’elicottero.

Si è concluso poco dopo le 18.30 un intervento in soccorso di due escursionisti roveretani (Tn), del 1993 e del 1996, nel gruppo della Vigolana. I due uomini hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 18, dopo aver perso la traccia del sentiero ed essere finiti su un pendio di neve poco sotto la cima Vigolana, a una quota di circa 2.000 m.s.l.m., senza più riuscire a proseguire in autonomia.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è volato in quota e in pochi minuti ha individuato i due escursionisti fuori sentiero nella neve, grazie alle luci dei frontalini. Il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è stato verricellato sul posto. I due escursionisti, illesi ma infreddoliti, sono stati recuperai a bordo, visitati dall’equipe sanitaria dell’elisoccorso ed affidati agli operatori della Stazione di Levico del Soccorso Alpino, pronti in piazzola a Vigolo Vattaro. Presenti in piazzola anche i Vigili del Fuoco di Vigolo Vattaro.

*

Foto: archivio