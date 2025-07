SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VERMIGLIO: «TRAVOLTO DA UN ALBERO A 1.700 METRI, BOSCAIOLO 48ENNE ELITRASPORTATO AL S. CHIARA» (VIDEO)

13.26 - venerdì 11 luglio 2025

Un boscaiolo classe 1976, residente a Malè, è stato travolto nella mattinata odierna da un albero, nei boschi sopra l’abitato di Vermiglio, in alta Val di Sole. L’incidente è avvenuto ad una quota di circa 1.700 metri: l’uomo era intento a tagliare una pianta, quando quest’ultima, cadendo al suolo, ha urtato un altro albero, che ha travolto il boscaiolo causandogli alcuni traumi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni soccorritori della Stazione di Vermiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano il luogo dell’incidente via terra per coadiuvare nelle operazioni. L’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso sono stati verricellati nel punto dove si trovava l’uomo, che è stato stabilizzato e verricellato a sua volta a bordo dell’elicottero per essere infine elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.