SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VALLELAGHI: «PILOTA DI PARAPENDIO PRECIPITA A VALLE DELL’ABITATO DI MARGONE, ELITRASPORTATO PER POLITRAUMI AL S. CHIARA »

18.07 - lunedì 2 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Pilota di parapendio precipita a valle dell’abitato di Margone (Vallelaghi). Un pilota di parapendio tedesco di 37 anni è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento, per i politraumi riportati dopo essere precipitato per una quindicina di metri, ed essere finito a terra in una zona impervia, lungo un pendio molto ripido, a valle dell’abitato di Margone (Vallelaghi), circa 40 metri sotto l’asse stradale che porta a Ranzo. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16 da una persona che ha assistito all’incidente.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre sei operatori della Stazione Trento – monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico si portavano sul posto. Il pilota, cosciente ma molto dolorante per i possibili traumi riportati nella caduta, è stato raggiunto dai soccorritori via terra e dall’equipaggio dell’elisoccorso, con Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino ed equipe sanitaria verricellati lungo il pendio. Per agevolare le operazioni di soccorso e di recupero è stata attrezzata una corda fissa che ha consentito ai sanitari di operare con maggiore sicurezza. L’uomo è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero, per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Hanno collaborato all’intervento anche i Vigili del Fuoco.