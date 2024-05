SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VALLE LAGHI: «INTERVENTO IN FALESIA, CLIMBER TEDESCO ELITRASPORTATO AL S. CHIARA CON TRAUMA ALLA GAMBA»

17.51 - mercoledì 29 maggio 2024

Intervento in falesia sopra l’abitato di Santa Massenza (Valle dei Laghi). Un climber tedesco del 1962 è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con un trauma ad un arto inferiore, a seguito di un incidente in falesia sopra l’abitato di Santa Massenza (Valle dei Laghi). L’uomo stava arrampicando quando l’appiglio ha ceduto e un grosso masso lo ha investito alla gamba. Il compagno di cordata lo ha calato fino alla base della parete, per poi chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 15.20.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione Trento monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico e, vista la dinamica, dell’elicottero. Con due verricelli sono stati calati il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e, successivamente, l’equipe sanitaria. Medico e infermiere hanno prestato le prime cure all’infortunato, molto dolorante. L’uomo è stato quindi stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero, per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Trento monte Bondone, pronti in piazzola alle Sarche per dare supporto in caso di bisogno.