SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VALLE DEL CHIESE: «INTERVENTO PER LA RICERCA DI UN FUNGAIOLO NEI BOSCHI DI CASTEL CONDINO, RITROVATO IN BUONE CONDIZIONI»

00.22 - martedì 1 ottobre 2024

Intervento per la ricerca di un fungaiolo nei boschi di Castel Condino in Valle del Chiese: ritrovato in buone condizioni di salute

Si sono concluse intorno alle 23.30 le operazioni di ricerca e di soccorso di un fungaiolo disperso nei boschi di Castel Condino in Valle del Chiese. Le ricerche erano cominciate intorno alle 17.40 dopo che un amico ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112, non vedendolo rientrare al punto stabilito per il ritrovo e non riuscendo a mettersi in contatto con lui. L’uomo, di 68 anni residente a Gavardo (BS), è stato ritrovato in buone condizioni di salute nella zona di località Darano; aveva perso l’orientamento ed era scivolato nel bosco, senza riuscire a chiedere aiuto.

Inizialmente le ricerche si sono concentrate nella zona di Malga Table, sopra l’abitato di Castel Condino, e di cima Pissola, ovvero l’ultimo punto in cui si sapeva che l’uomo fosse passato, con l’intervento delle squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico – Stazioni di Valle del Chiese, Pinzolo, Val Rendena Busa di Tione, Giudicarie esteriori e San Lorenzo in Banale – i Vigili del fuoco volontari e i permanenti con i droni, e il Corpo Forestale. Il sorvolo effettuato dall’elicottero della Guardia di Finanza, dotato del sistema IMSI Catcher per la localizzazione dei telefoni cellulari, ha permesso di restringere il campo delle ricerche nella zona di località Darano. Intorno alle 21 l’uomo è stato individuato dalle squadre di terra, non lontano da dove il sistema IMSI Catcher aveva rilevato una traccia, cosciente e in buono stato di salute, con escoriazioni e in lieve ipotermia. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure, dopodiché lo hanno imbarellato e trasportato a valle fino a Castel Condino, dove è stato affidato all’ambulanza per gli accertamenti del caso.

