SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DI SOLE – OSSANA: «RAGAZZO SI FERISCE AD UNA MANO, INTERVENTO NOTTURNO PER UN GRUPPO DI SCOUT IN DIFFICOLTÀ»

10.27 - lunedì 5 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Intervento notturno per gruppo di scout in difficoltà a Ossana (Val di Sole). Si sono concluse attorno alla mezzanotte di ieri ad Ossana, in Val di Sole, le operazioni di soccorso per un terzo gruppo di scout, appartenente alla stessa comitiva bolognese soccorsa il giorno precedente. I 10 ragazzi, tutti di età compresa fra i 12 e 16 anni, si trovavano al Bivacco Stalon di Bon (Valpiana, Ossana), dove si apprestavano a passare la notte, quando uno dei componenti del gruppo si è ferito ad una mano, motivo per cui i compagni hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze 112, intorno alle ore 19.

Sei operatori della Stazione competente Val di Sole del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino sono dunque partiti alla volta del bivacco, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Ossana sia per quanto riguarda l’illuminazione del sentiero che la messa a disposizione dei mezzi, che in totale sono stati quattro: due veicoli di Stazione e due fuoristrada dei Vigili del Fuoco. Il gruppo è stato raggiunto e riaccompagnato nel campeggio a valle, dapprima a piedi e poi a bordo degli automezzi di soccorso.