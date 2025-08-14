SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DI SOLE: «ESCURSIONISTA PRECIPITA PER 20 METRI DAL SENTIERO “DEI TEDESCHI”, ELITRASPORTARLA AL S. CHIARA PER TRAUMA CRANICO» (FOTO E VIDEO)

17.10 - giovedì 14 agosto 2025

Si sono concluse intorno alle 15.10 di oggi pomeriggio le operazioni di soccorso per un’escursionista livornese classe 1965, caduta per una ventina di metri dal sentiero 139 o “dei Tedeschi” che dal Rifugio Doss dei Cembri supera la Val Taviela per scendere all’abitato di Pejo.

La donna si trovava in compagnia del marito, ad una quota di 2.390 metri, quando è probabilmente inciampata, ruzzolando verso valle per circa 20 metri fra erba e sfasciumi.

La Chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13 da parte del marito.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre alcuni operatori della Stazione di Pejo del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola.

L’elicottero ha dunque verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, che, dopo aver condizionato l’escursionista, ha provveduto ad elitrasportarla all’ospedale Santa Chiara di Trento, per svariati politraumi fra cui un trauma cranico.

Il velivolo ha poi sbarcato in seconda rotazione, sul sentiero dove si trovava il marito della donna, due dei soccorritori messisi a disposizione a Pejo, che hanno accompagnato l’uomo alla propria automobile via terra.

Terminato invece alle 15.50 l’intervento di soccorso in favore di un undicenne residente in provincia di Pesaro e Urbino, caduto lunga la pista nera di downhill del Bike Park Race Line, sul Passo del Tonale.

In loco, allertati dal padre del ragazzo, erano già presenti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino in servizio presso il bike park, mentre la Centrale Unica di Emergenza ha chiesto parallelamente l’intervento dell’elicottero.

Sbarcati sul posto, il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria hanno prestato le prime cure del caso al giovane, sempre cosciente nonostante i numerosi traumi riportati durante la caduta, per poi elitrasportarlo all’ospedale Santa Chiara di Trento.

