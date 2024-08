SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DI FIEMME: «INCIDENTE BOSCHIVO IN VAL CADINO, ELITRASPORTATO AL S. CHIARA BOSCAIOLO PER POSSIBILI POLITRAUMI»

12.10 - lunedì 5 agosto 2024

Incidente boschivo in Val Cadino (Val di Fiemme)

Un boscaiolo del 1986 di Cavalese (Tn) è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati a seguito di un incidente, mentre stava lavorando nei boschi della Val Cadino (Val di Fiemme), in località Fontanelle, a una quota di circa 1.800 m.s.l.m.. Da una prima ricostruzione, pare che l’uomo sia stato colpito da un tronco che si trovava già a terra, per poi ruzzolare lungo il ripido pendio per una ventina di metri. L’uomo, rimasto sempre cosciente, lamentava dolori al torace e alla schiena. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 8.45 da parte dei colleghi che erano con lui.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero. Mentre gli operatori della Stazione Val di Fiemme del Soccorso Alpino e Speleologico si portavano sul posto via terra, e in piazzola a Cavalese per dare eventuale supporto, l’elicottero è volato in Val Cadino ed ha verricellato il Tecnico di elisoccorso, insieme all’equipe sanitaria. L’infortunato è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo con il verricello, per poi essere elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.