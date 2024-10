SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DI FIEMME: «FUNGAIOLO SCIVOLA PER DECINE DI METRI, ELITRASPORTATO AL S. CHIARA PER POSSIBILI POLITRAUMI»

17.40 - sabato 5 ottobre 2024

Fungaiolo scivola per decine di metri nei boschi di Ville di Fiemme: elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento. Un fungaiolo del 1955 di Cavalese è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili politraumi riportati dopo essere scivolato per decine di metri lungo un pendio molto ripido nel bosco, nei pressi della località Aguai a Ville di Fiemme. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 15 dallo stesso fungaiolo.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione Val di Fiemme del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre che dell’elicottero. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Poiché non è stato possibile localizzare con precisione il luogo dell’incidente, le squadre sono partite a piedi per fare una ricerca via terra in una zona considerata prioritaria sulla base delle indicazioni date dal fungaiolo, mentre l’elicottero effettuava un sorvolo dall’alto. In poco tempo, l’infortunato è stato individuato dai soccorritori di terra che, quindi, hanno fornito le indicazioni per l’atterraggio all’elicottero. L’equipe sanitaria, con il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, hanno raggiunto il fungaiolo e gli hanno prestato le prime cure. L’uomo, cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato fino al mezzo del Soccorso Alpino, adibito al trasporto barella, e da lì fino all’elicottero, per essere trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.