SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DI FASSA – VIEL DEL PAN: «BIKER PRECIPITA IN UN CANALE PER 40 METRI, INTUBATO ED ELITRASPORTATO AL S. CHIARA»

Intervento di soccorso per biker precipitato in un canale (Viel del Pan). Un biker tedesco di 60 anni è stato soccorso nella tarda mattinata odierna dopo essere ruzzolato per una quarantina di metri in un canale, lungo il sentiero Viel del Pan a Canazei, in Val di Fassa. L’uomo stava percorrendo il sentiero con altri tre compagni quando ha perso il controllo del mezzo per un probabile cedimento del freno, scivolando dunque in un canale erboso e fermandosi solamente in seguito all’impatto con alcuni massi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.30 da parte dei compagni.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha provveduto a verricellare sul posto l’equipe sanitaria, il tecnico di elisoccorso e due operatori della Stazione Alta Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. L’equipe sanitaria ha subito imbarellato il paziente, che è stato verricellato nuovamente a bordo per continuare poi le operazioni in un punto meno insidioso, nella piazzola antistante il vicino rifugio Viel del Pan. I due soccorritori della Stazione Alta Fassa hanno invece provveduto a portare a valle – via terra – la bicicletta dell’uomo, che nel frattempo veniva intubato ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

