SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DI FASSA – SENTIERO BEPI ZAC: «ESCURSIONISTA VIENE COLPITA DA UN MASSO, ELITRASPORTATA AL S. CHIARA»

16.05 - venerdì 23 agosto 2024

Intervento lungo il sentiero attrezzato Bepi Zac (Creste di Costabella, Val di Fassa): escursionista colpita da un masso. Un’escursionista lombarda del 1967 è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stata colpita al torace da un grosso masso staccatosi mentre si trovava all’uscita del sentiero attrezzato Bepi Zac (Creste di Costabella, Val di Fassa), nei pressi della forcella del Ciadin, a una quota di circa 2.600 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 13 da parte del compagno di escursione.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si preparavano gli operatori della Stazione di Moena del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. L’elicottero è volato in quota ed ha sbarcato sul luogo dell’incidente, in hovering, il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l’equipe sanitaria. L’infortunata, cosciente ma dolorante per il colpo subito, è stata stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell’elicottero con il verricello, per essere trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento. Il compagno di escursione è rientrato autonomamente.

*

Foto archivio