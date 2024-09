SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * VAL DI FASSA, «ESCURSIONISTA DI CREMONA DEL 1968 RUZZOLA PER 30 METRI, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE»

15.05 - mercoledì 4 settembre 2024

Intervento lungo il sentiero Viel del Pan in Val di Fassa

Un escursionista di Cremona del 1968 è stato soccorso nella tarda mattinata di oggi per i possibili traumi riportati dopo essere ruzzolato per circa 30 metri dal sentiero Viel del Pan in Val di Fassa. L’uomo è scivolato lungo un ripido canalone erboso, sbattendo la testa e la schiena ma rimanendo sempre cosciente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 11.30 da altri escursionisti che sono riusciti a raggiungerlo e ad assisterlo.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero ed ha attivato la Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero è volato sul posto ed ha sbarcato il Tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria. L’infortunato è stato stabilizzato, imbarellato e verricellato a bordo dell’elicottero, per essere trasferito all’ospedale di Cavalese per gli accertamenti del caso.