SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * «TRAGEDIA AL LAGO DI MOLVENO, BIMBO BENGALESE MUORE ANNEGATO»

21.20 - giovedì 14 agosto 2025

Un ragazzo di undici anni, di origini bengalesi, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi dopo essere annegato nel lago di Molveno.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 17 da parte dei Carabinieri, allertati dai genitori, con cui il ragazzo si era recato in gita al lago e preoccupati perché non riuscivano più a trovarlo.

La Centrale Unica di Emergenza ha allertato la Stazione di Molveno del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino per avviare le operazioni di ricerca, che hanno coinvolto fin da subito anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e l’elisoccorso.

Mentre quattro operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione, altri due soccorritori si sono portati in riva al lago, nei pressi del noleggio barche e pedalò da dove la famiglia aveva lanciato il proprio allarme, per percorrere a ritroso le tracce del ragazzo.

Nel frattempo, però, i sommozzatori comunicavano di aver individuato il giovane nelle acque del lago.

L’elicottero ha quindi sbarcato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, il cui medico ha subito iniziato le manovre di rianimazione sul ragazzo, estratto dall’acqua in fin di vita ed elitrasportato immediatamente all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove ne è stato constatato il decesso a pochi minuti dall’arrivo.