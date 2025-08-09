SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * «RITROVATO SENZA VITA IL CORPO DEL FUNGAIOLO SCOMPARSO NEI BOSCHI DI PELLIZZANO VAL DI SOLE, 79ENNE DI VAILATE»

08.30 - sabato 9 agosto 2025

È stato ritrovato senza vita intorno alle ore 20 di questa sera il corpo del fungaiolo 79enne residente a Vailate, in provincia di Cremona, del quale non si avevano notizie dal pomeriggio di mercoledì, quando l’anziano era stato visto con certezza per l’ultima volta pranzare verso le ore 14 alla Malga Alta di Fazzon, nei boschi sovrastanti il comune di Pellizzano, in Val di Sole.

L’uomo è stato ritrovato in una zona del bosco difficilmente raggiungibile via terra, grazie al drone di un operatore del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, che ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, il cui medico ne ha constatato il decesso, avvenuto probabilmente a causa di una caduta dal balzo di roccia soprastante.

Alle ricerche hanno preso parte le Stazioni Val di Sole, Rabbi, Pejo, Vermiglio, Valle di Non e Alta Valle di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, coadiuvate nelle operazioni dal Gruppo Ricerca e dalle Unità Cinofile, a cui si sono aggiunte le Unità Cinofile Molecolari della Scuola Provinciale, i Vigili del Fuoco del distretto Val di Sole e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.