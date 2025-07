SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * QUATTRO INTERVENTI IN POCHE ORE: «FERITI IN CATINACCIO, LAGORAI E SASSOPIATTO, DUE ESCURSIONISTI BLOCCATI SULLA MARMOLADA»

19.55 - venerdì 18 luglio 2025

Diversi gli interventi del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino oggi. Qui quelli più significativi.

In mattinata l’elisoccorso è salito al rifugio Vajolet in Catinaccio (val di Fassa) per recuperare una donna che era caduta mentre arrampicava da prima di cordata sulla via Steger, rompendo il casco. Lei e il compagno sono scesi autonomamente fino al rifugio Vajolet, da dove hanno chiamato il Numero Unico per le emergenze 112 alle 12:30 circa. La donna, che riportava alcune contusioni ed escoriazioni ed un possibile trauma cranico, è stata recuperata dall’elisoccorso e portata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

L’elisoccorso è intervenuto intorno alle 14:30 per recuperare una coppia di escursionisti trentini sul Monte Cardinal (Lagorai, val di Fiemme). L’uomo era ruzzolato per dieci metri riportando traumi agli arti, la donna riportava un trauma alla caviglia. Sono stati recuperati dall’elisoccorso e portati all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre alcuni operatori della stazione Val di Fiemme erano a disposizione in piazzola.

Intervento anche sul Sassopiatto, in val di Fassa, poco prima delle 15. Un uomo, italiano, era ruzzolato dal sentiero poco sotto la cima per diversi metri, riportando ferite non gravi agli arti e alla testa. Anche in questo caso è stato recuperato dall’elicottero con operatori della stazione Alta Val di Fassa a disposizione. L’uomo è stato portato all’ospedale di Cavalese.

Una squadra sempre della stazione Alta val di Fassa è intervenuta direttamente per recuperare due escursionisti francesi illesi ma in difficoltà sulla ferrata delle Trincee (gruppo della Marmolada), poco dopo le 15.