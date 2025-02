SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * PASSO ROLLE: «BONIFICATA UNA VALANGA, NESSUNA PERSONA COINVOLTA (VERSANTE NORD DI CIMA COSTAZZA)»

14.51 - sabato 15 febbraio 2025

Bonificata una valanga lungo il versante nord di cima Costazza (passo Rolle): nessuna persona coinvolta

Si sono concluse intorno alle 13 le operazioni di bonifica di una valanga staccatasi questa mattina lungo il versante nord di cima Costazza (passo Rolle), a una quota di 2.100 m.s.l.m., con un fronte di circa 40 metri e uno sviluppo di circa 10 metri. Nessuna persona è stata coinvolta. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato intorno alle 11.15 da uno scialpinista che si trovava nei pressi ed ha assistito al distacco.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero con a bordo l’unità cinofila del Soccorso Alpino e Speleologico, di turno al nucleo elicotteri di Mattarello durante la stagione invernale. Immediato l’intervento di un paio di operatori del Soccorso Alpino che si trovavano fortuitamente in zona e che hanno cominciato a bonificare la valanga con l’Artva e la sonda, mentre sul posto si portava anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di stanza a passo Rolle.

Poiché i testimoni parlavano di altri scialpinisti presenti in zona, sono state elitrasportati sul posto altri operatori delle Stazioni di San Martino di Castrozza, Primiero, Moena del Soccorso Alpino e una seconda unità cinofila, per dare supporto nelle operazioni. La bonifica avvenuta via terra tramite Artva, sonda, dispositivo Recco e il lavoro di due unità cinofile, hanno permesso di escludere la presenza di persone sotto la valanga.