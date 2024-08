SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * PALE S. MARTINO: «TEMPORALE, RECUPERATE DUE CORDATE DI ALPINISTI SU SPIGOLO VELO ED ESCURSIONISTI A VALLE RIFUGIO VELO MADONNA»

19.31 - sabato 31 agosto 2024

Temporale sulle Pale di San Martino: soccorse due cordate di alpinisti sullo Spigolo del Velo ed escursionisti a valle del Rifugio Velo della Madonna.

Due cordate composte da un totale di quattro alpinisti – due donne del 1995 e del 1987 e due uomini del 1980 e del 1965 – sono state soccorse nel primo pomeriggio di oggi, dopo essere state sorprese dal temporale mentre stavano scalando lo Spigolo del Velo della Cima della Madonna, nel gruppo delle Pale di San Martino. Illesi ma non più in grado di completare la via in modo autonomo, hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 poco prima delle 14.30.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha imbarcato a bordo un operatore e tecnico di elisoccorso della Stazione San Martino di Castrozza. Volato in quota, l’elicottero ha verricellato in parete i due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino. Raggiunti gli alpinisti, i due soccorritori li hanno messi in sicurezza e poi verricellati a bordo dell’elicottero. Nessuno dei quattro ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Sono stati trasportati al Rifugio Velo della Madonna.

Gli operatori della Stazione San Martino di Castrozza del Soccorso Alpino sono intervenuti anche lungo il sentiero 713 che dal rifugio Velo della Madonna porta verso valle, per aiutare alcuni escursionisti in difficoltà nel superare i ruscelli che si erano ingrossati in seguito al temporale. Tre soccorritori hanno raggiunto le persone in difficoltà e le hanno accompagnate in sicurezza verso valle.