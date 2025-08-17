Popular tags: featured 20
SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * OPERAZIONI DI RICERCA: «INTERVENTO NOTTURNO NEI BOSCHI DEL TESINO, RECUPERATI SEI ADOLESCENTI TEDESCHI IN DIFFICOLTÀ»

10.05 - domenica 17 agosto 2025

Intervento di ricerca notturna per un gruppo di adolescenti tedeschi nei boschi del Tesino. Si sono concluse all’1.30 di stanotte le operazioni di ricerca per un gruppo di adolescenti di nazionalità tedesca che, impegnati in un’escursione, si trovavano in difficoltà nell’orientarsi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 19.30 da parte degli stessi.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione di Tesino del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che si è subito attivata mettendo in campo una quindicina di operatori. Le ricerche, con i pochi elementi in un primo momento a disposizione, si sono protratte fino alla mezzanotte, quando è risultato che i giovani si trovavano nei pressi del torrente Senaiga, lungo il sentiero che porta a Castel Tesino. Raggiunti in una ventina di minuti, i sei ragazzi, illesi, sono stati riaccompagnati dagli operatori. Sul posto, anche i Vigili del Fuoco del distretto Valsugana e Tesino.

