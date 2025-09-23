Popular tags:
SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * «OPERAIO COLPITO DA MASSO, PRECIPITA NEL BOSCO A CALDONAZZO, INTERVIENE L’ELISOCCORSO» (FOTO E VIDEO)

20.30 - martedì 23 settembre 2025

Un operaio residente a Baselga di Pinè del 1974 che stava lavorando su una strada forestale nei pressi della strada del Menador (Caldonazzo), è stato colpito da un sasso ed è ruzzolato in una scarpata nel bosco, ad una quota di 680 metri.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12.10 dai colleghi.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre cinque operatori della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino raggiungevano la località dell’incidente, dove si trovavano anche sanitari, Vigili del fuoco di Caldonazzo e l’équipe dell’elisoccorso, sbarcata dall’elicottero tramite verricello.

I soccorritori hanno prestato le prime cure del caso all’uomo, che è stato imbarellato e portato all’ambulanza, la quale lo ha infine condotto all’elicottero che stazionava a valle.

L’uomo, che riportava alcuni traumi, è stato così portato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

L’intervento si è concluso alle 13.30.

