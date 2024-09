SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO SUL MONTE ALPO: «PILOTA DI PARAPENDIO PRECIPITA IN FASE DI DECOLLO E SI FERISCE AD UNA SPALLA, ELITRASPORTATO AL S. CHIARA»

18.20 - lunedì 9 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Intervento sul monte Alpo (comune di Bondone): pilota di parapendio precipita in fase di decollo. Un pilota di parapendio cecoslovacco del 1979 è precipitato da un’altezza di circa sei metri sul monte Alpo (comune di Bondone), dopo aver avuto un problema nelle prime fasi di volo. L’uomo è finito a terra sul prato, a circa 50 metri di distanza dal punto del decollo, procurandosi una probabile lussazione di spalla. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco prima delle 14.30.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha sbarcato sul posto il Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l’equipe sanitaria. Dopo un breve avvicinamento sul pendio erboso, il tecnico di elisoccorso ha allestito una sosta per permettere ai sanitari di lavorare in sicurezza sul terreno scivoloso. L’infortunato, cosciente ma dolorante, è stato stabilizzato, imbarellato e successivamente verricellato a bordo dell’elicottero, per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione Valle del Chiese, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all’equipe dell’elisoccorso.

*

Foto di archivio