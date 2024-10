SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO SUL COL RODELLA (VAL DI FASSA): «PILOTA DI PARAPENDIO PRECIPITA TRA I PARAVALANGHE, ELITRASPORTATO AL S. CHIARA»

16.05 - mercoledì 30 ottobre 2024

Intervento sul Col Rodella (Val di Fassa) per parapendio precipitato: pilota elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Un pilota di parapendio sloveno del 1975 è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i politraumi riportati dopo essere precipitato tra i paravalanghe del Col Rodella (Val di Fassa), a una quota di circa 2.300 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco prima delle 13.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero Aiut Alpin Dolomites, decollato da Pontives, mentre gli operatori della Stazione Alta Val di Fassa si mettevano a disposizione in piazzola a Canazei. L’infortunato, raggiunto dall’equipaggio dell’Aiut Alpin Dolomites, era cosciente ma con politraumi. Dopo essere stato stabilizzato e imbarellato, è stato recuperato a bordo dell’elicottero e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.